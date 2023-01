Schreuder gaat in op verrassende reserverol: ‘Hij mag meer leveren’

Zondag, 8 januari 2023 om 14:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:12

Owen Wijndal is gepasseerd voor het Eredivisie-duel met NEC, zo geeft Alfred Schreuder aan tegenover ESPN. De trainer van Ajax is van mening dat de linksback ‘meer moet leveren’. Wijndal veroverde vlak voor de WK-break een basisplaats bij de Amsterdammers, hetgeen resulteerde in het vertrek van Daley Blind. Tegen NEC kiest Schreuder er echter voor om Bassey als linksback te posteren.

Blind vertrok vorige maand door de achterdeur bij Ajax.De verdediger annex middenvelder zag zijn contract ontbonden worden en maakt het seizoen af bij Bayern München. Wijndal kreeg in november al de voorkeur boven de 32-jarige verdediger, maar hij begint tegen NEC op de bank. “Hij mag meer leveren en de concurrentie is daar”, geeft Schreuder aan. “We hebben niet veel verdedigers, maar ze zijn aan elkaar gewaagd. Ik kies voor de jongens die het recent het beste hebben gedaan. Hij heeft ook goede periodes gehad.”

Schreuder geeft op de linksbackpositie de voorkeur aan Bassey, terwijl Devyne Rensch en Jurriën Timber het hart van de Amsterdamse defensie vormen. Remko Pasveer verdedigt het doel, aangezien kersverse aankoop Gerónimo Rulli nog niet speelgerechtigd is. “Aan het begin van het seizoen hebben we ook aangegeven dat een club als Ajax verder kijkt”, legt Schreuder uit. “Remko is hartstikke professioneel en weet ook waarom hij naar Ajax is gekomen een aantal jaar geleden. Ajax probeert zich op elk vlak te versterker. We gaan het zien, maar we hebben hem niet voor niets gehaald.”

Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus ontbreken tegen NEC vanwege griepverschijnselen. Daardoor zitten er veel jonge spelers op de reservebank. Onder meer Olivier Aertssen, Jorrel Hato, Kian Fitz-Jim, Jaydon Banel en Silvano Vos mogen hopen op minuten. Vooral de zestienjarige Hato zal hopen een officieel debuut. “Die jongen (Hato, red.) speelde voor de winterstop veel bij Ajax Onder 18 en is een groot talent", aldus Schreuder. "Dit is een mooie kans voor spelers om erbij te komen. Je moet dealen met deze omstandigheden en uiteindelijk moeten we kijken wat we wel hebben en dat is het belangrijkste."