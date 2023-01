Ché Nunnely heeft uitzicht op nieuwe club en duikt op in de Eredivisie

Zondag, 8 januari 2023 om 17:05

Ché Nunnely gaat komt aankomende week op proef bij sc Heerenveen, zo maken de Friezen via de officiële kanalen bekend. De vleugelaanvaller is na zijn dienstverband bij Willem II transfervrij en is dus op zoek naar een nieuwe club. Nunnely liep in zijn tijd in Tilburg een kruisbandblessure op, waarvan hij inmiddels is hersteld.

Nunnely stapte in de zomer van 2019 over van Ajax naar Willem II, om daar voor zijn kans in de Eredivisie te gaan. In Noord-Brabant kwam hij tot 88 wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij goed was voor zeventien treffers en elf assists. Begin mei vorig jaar sloeg het noodlot toe voor Nunnely, daar hij op de training een zware kruisbandblessure opliep. Die zomer liep Nunnely uit zijn contract en inmiddels is hij hersteld van zijn kwetsuur. Mocht Nunnely door zijn proeftijd komen, dan zal hij op de rechtsbuitenpositie concurrentie ondervinden van onder meer de Zweden Axel Andersson en Simon Olsson. Laatstgenoemde stond zaterdag in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk (0-0) in de basis en werd in de slotminuten gewisseld voor Antoine Colassin.

Als Nunnely een contract aangeboden krijgt, zou hij niet de eerste speler zijn de overstap maakt van Tilburg naar Heerenveen. In de afgelopen seizoenen maakten Mats Köhlert en Sven van Beek de oversteek naar het Abe Lenstra Stadion. "Nunnely kan nu diezelfde weg bewandelen, als hij indruk weet te maken", schrijft Heerenveen. Zowel Köhlert als Van Beek zijn normaliter basisspeler in het team van trainer Kees van Wonderen, al zal Van Beek de komende tijd moeten toekijken. De centrumverdediger verstapte zich zaterdag tijdens het uitduel met RKC en moest met hulp van twee begeleiders naar de kant.

Nunnely doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een doorbraak in het eerste kwam het niet. Voor Jong Ajax kwam de behendige aanvaller wel tot 42 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij tien keer trefzeker en zette hij zes assists achter zijn naam. In de UEFA Youth League kwam de vleugelflitser tot veertien wedstrijden, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en drie treffers. De concurrentie in het eerste van de Amsterdammers bleek echter te groot, waardoor hij naar Willem II verkaste.