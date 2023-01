Feyenoord weet tegengoal van uitgerekend Toornstra pas laat te compenseren

Zondag, 8 januari 2023 om 14:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:28

Feyenoord is bij de hervatting van de Eredivisie ontsnapt aan een nederlaag op bezoek bij FC Utrecht. De ploeg van trainer Arne Slot keek al snel in het duel tegen een achterstand aan door toedoen van Jens Toornstra, maar kwam via Alireza Jahanbakhsh in de slotminuten langszij: 1-1. De invaller schoot snoeihard raak bij de tweede paal. Door de puntendeling is Feyenoord zeker nog een week verzekerd van de koppositie. Achtervolger Ajax, dat op vier punten achterstand staat, komt om 14.30 uur in actie tegen NEC.

Bij Feyenoord ging het in aanloop naar de herstart van de Eredivisie vooral over Ramiz Zerrouki. De middenvelder van FC Twente wordt begeerd door de koploper, maar wordt door zijn werkgever vooralsnog binnenboord gehouden. Dit tot ongenoegen van de hoofdrolspeler zelf, die zaterdagavond via Instagram van zich liet horen door een emoji van een zandloper te posten bij een wedstrijdfoto tegen Feyenoord. Zerrouki moet bij Feyenoord als vervanger dienen van Quinten Timber, die net als Gernot Trauner langdurig geblesseerd is. Slot koos ervoor om Lutsharel Geertruida op de positie van Timber te posteren. Het hart van de defensie werd gevormd door Jacob Rasmussen en Dávid Hancko.

Bij Utrecht was er onder meer een basisplaats voor Toornstra. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Feyenoord en deed zijn oude club al snel pijn. In de vierde minuut was hij het eindstation van een schitterende aanval. Toornstra werd met de hak bediend door Bas Dost en schoot beheerst raak met links. Beide ploegen legden vervolgens een matig eerste bedrijf op de mat en waren slordig in balbezit. Een schot van Danilo belandde op de kruising, terwijl Marcos López het vizier eveneens niet op scherp had staan. Namens Utrecht schoot Dost in buitenspelpositie op de buitenkant van de paal.

Uitgerekend Jens Toornstra opent de score tegen Feyenoord! ??#utrfey pic.twitter.com/7cGlTaoBh2 — ESPN NL (@ESPNnl) January 8, 2023

Ook in de tweede helft lag de amusementswaarde teleurstellend laag en wisten beide teams maar mondjesmaat tot uitgespeelde kansen te komen. Slot besloot daarop in te grijpen en bracht na een klein uur spelen Mats Wieffer, Alireza Jahanbakhsh en Santiago Giménez binnen de lijnen. Het leidde twintig minuten voor tijd tot een grote mogelijkheid. Marcus Pedersen braak door aan de rechterkant van het veld en behield het overzicht, maar zag Sebastian Szymanski wild over schieten. De doorgebroken Giménez stuitte niet veel later op de voeten van Vasilios Barkas.

Feyenoord weigerde zich neer te leggen bij een nederlaag en had in de laatste fase van de wedstrijd het betere van het spel. Jahanbakhsh manoeuvreerde zich tussen drie Utrechters door en verdiende een vrije trap op een aangename positie. Orkun Kökçü en Szymanski namen plaats achter de bal, waarbij laatstgenoemde de handen van Barkas vond. Utrecht kreeg tien minuten voor tijd een opgelegde kans om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar raakte in de persoon van Anastasios Douvikas de paal. De Griek was even daarvoor in het veld gekomen voor Dost.

Terwijl het duel vervolgens leek af te stevenen op een minimale zege voor de Domstedelingen, kreeg Feyenoord plots kansen om het duel in zijn voordeel te beslissen. Jahanbakhsh zorgde in de laatste minuut van de officiële speeltijd voor de gelijkmaker met een snoeihard schot in het dak van het doel. Schoten van Idrissi (naast) en Kökçü (gepakt door Barkas) hadden zelfs nog voor een driepunter kunnen zorgen, maar dat was zeker te veel geweest voor de ploeg van Slot.