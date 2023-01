AZ gaat keepersprobleem oplossen met komst van WK-doelman

Zondag, 8 januari 2023 om 14:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:21

Mathew Ryan moet de nieuwe eerste doelman van AZ worden, zo melden bronnen rond de club uit Alkmaar aan De Telegraaf. AZ is naar verluidt in verre onderhandeling met de dertigjarige doelman van FC Kopenhagen, die deze winter nog met Australië actief was op het WK in Qatar. Eerder liepen de Alkmaarders de komst van Tomas Vaclik (Olympiakos) en Sean Johnson (New York City) mis.

Dat AZ het keepersgilde met Ryan wil versterken, mag geen verrassing heten. Trainer Pascal Jansen kan de komende tijd niet beschikken over de talentvolle reservedoelman Sem Westerveld. De twintigjarige sluitpost kampt met een knieblessure, al is het niet bekend hoe lang hij exact uit de roulatie ligt. Peter Vindahl, die zijn basisplaats dit seizoen kwijtraakte aan Hobie Verhulst, werd daarnaast in december verhuurd aan 1. FC Nürnberg.

Ryan beschikt bij Kopenhagen nog over een contract tot medio 2024. De 79-voudig international van Australië deed de afgelopen jaren de nodige ervaring op. Hij maakte in 2015 de overstap naar Europa met een transfer van Central Coast naar Club Brugge en verdedigde vervolgens de lat van onder meer Brighton & Hove Albion, KRC Genk en Valencia. Ook heeft hij drie duels voor Arsenal achter zijn naam staan. Op het WK in Qatar strandde Ryan als aanvoerder van Australië in de achtste finales tegen de latere wereldkampioen Argentinië (2-1).

De ervaren doelman was niet de eerste keus van AZ, dat ook geïnteresseerd was in Tomas Vaclik en Sean Johnson. Vaclik kwam vanwege schouderproblemen echter niet door de medische keuring, terwijl de Amerikaanse sluitpost Johnson het aanbod van AZ naast zich neerlegde. Vanwege de keepersproblemen zaten Rome Jayden Owusu Oduro (18) en Daniel Deen (19) zaterdagavond in het Eredivisie-duel met Vitesse (1-1) op de reservebank.