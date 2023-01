Goedkoop alternatief voor Zerrouki hoopt ook op transfer naar Feyenoord

Zondag, 8 januari 2023 om 13:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:35

Sivert Mannsverk ‘staat te popelen’ om de overstap naar Feyenoord te maken, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers zijn concreet in de markt voor Ramiz Zerrouki, echter wordt de 24-jarige middenvelder voorlopig door FC Twente aan zijn contract gehouden. Mannsverk, die in Noorwegen voor Molde FK speelt, geldt als goedkoper alternatief.

Mannsverk werd begin augustus voor het eerst in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Feyenoord, dat enkele dagen later Fredrik Aursnes voor vijftien miljoen euro aan Benfica verkocht. De Stadionclub wist tijdens de zomerse transferwindow geen definitieve opvolger voor de vertrokken middenvelder in te lijven en is om die reden deze winter alsnog op zoek naar versterking voor de middenlinie.

Door de blessure van Quinten Timber lijkt die noodzaak nog groter te zijn voor algemeen directeur Dennis te Kloese, die de technische zaken in Rotterdam-Zuid in samenwerking met de scouts afhandelt. Nu FC Twente zijn kont tegen de krib heeft gegooid inzake een vertrek van Zerrouki, lijkt Feyenoord zich te moeten richten op andere opties. De twintigjarige Mannsverk beschikt bij Molde nog over een contract tot eind 2025, maar acht zichzelf klaar voor een volgende stap.

Volgens 1908.nl ligt de vraagprijs van de Noors jeugdinternational enkele miljoen lager dan de vraagprijs die FC Twente voort Zerrouki hanteert. Verschillende Europese topclubs hebben naar verluidt belangstelling om Mannsverk te kopen en direct te verhuren. De middenvelder zou echter zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar Feyenoord, waar hij in de voetsporen van zijn landgenoot Aursnes kan treden.

Aursnes kwam in de zomer van 2021 voor €450.000 over van Molde. Mannsverk speelt sinds vorige zomer bij de Noorse topclub, dat hem als vervanger van Aursnes overnam van Sogndal IL. Sindsdien kwam hij tot 62 officiële wedstrijden voor de Noorse topclub, waarin hij vijf keer scoorde en één assist gaf.