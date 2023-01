Ajax zonder Berghuis en Bergwijn tegen NEC; Wijndal op de bank

Zondag, 8 januari 2023 om 13:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:37

Alfred Schreuder heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen NEC. De Amsterdammers beginnen met een achterstand van drie punten op koploper Feyenoord aan het nieuwe kalenderjaar. PSV verslikte zich zaterdagavond echter in Sparta Rotterdam (0-0) en dus kan de voorsprong op de Eindhovenaren wel worden uitgebouwd. Schreuder doet dat nog zonder Gerónimo Rulli. De van Villarreal overgekomen doelman zit nog niet bij de wedstrijdselectie.

Ajax kent doorgaans een voortvarend begin van het nieuwe jaar. De laatste keer dat de Amsterdammers het eerste competitieduel van het kalenderjaar verloren was in 1999. Het rommelt echter al een tijdje bij de landskampioen, met als dieptepunt het vertrek door de achterdeur van Daley Blind. De verdediger annex middenvelder zag zijn contract ontbonden worden en maakt het seizoen af bij Bayern München. Owen Wijndal leek zijn logische vervanger, maar hij begint op de bank. Devyne Rensch lijkt de linksback van dienst. Hij wordt in de achterhoede vergezeld door Jorge Sánchez, Jurriën Timber en Calvin Bassey. Remko Pasveer verdedigt het doel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld kiest Schreuder voor Davy Klaassen, Edson Álvarez en Kenneth Taylor. Steven Berghuis is er niet bij. De linkspoot kampt al een tijdje met griepverschijnselen en ontbreekt in Nijmegen. Taylor was ook ziek, maar hij is wel op tijd hersteld. Ook in de voorhoede heeft Schreuder te kampen met personele problemen. Daar ontbreekt Steven Bergwijn. Francisco Conceição begint vanaf de rechterkant. Brian Brobbey is de spits, Dusan Tadic start vanaf links. Opvallend is dat ook Mohammed Kudus ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Het duel met Ajax wordt een bijzonder weerzien voor Jasper Cillessen en Lasse Schöne. Beide NEC'ers waren jarenlang actief in Amsterdam. Cillessen droeg in totaal 143 keer het shirt van Ajax, terwijl Schöne in 287 wedstrijden tot 64 wedstrijden en 52 assists kwam. "Ik denk niet dat ze bij Ajax tevreden zijn, maar er zijn nog genoeg goede spelers om het recht te zetten en de stijgende lijn te pakken. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan", stelde Schöne in de voorbereiding op het duel met zijn voormalig werkgever. Het duel in het Goffertstadion begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Proper, Schöne, Tannan; Mattsson, Tavsan, Dimata.

Opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Rensch; Klaassen, Álvarez, Taylor; Tadic, Brobbey, Conceição