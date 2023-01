Schreuder beloont talenten en hevelt tweetal over naar de A-selectie

Zondag, 8 januari 2023 om 12:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

Alfred Schreuder heeft twee spelers uit het beloftenteam overgeheveld naar de A-selectie. Kian Fitz-Jim en Youri Baas maken vanaf heden onderdeel uit van het eerste elftal van de Amsterdammers, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Baas mocht al eens ruiken aan het grote werk en werd dit seizoen al door Schreuder ingezet bij de hoofdmacht. Voor Fitz-Jim zat een debuut in een officiële wedstrijd er nog niet in.

Baas kwam in 2018 in de jeugdopleiding van Ajax terecht, nadat hij overkwam van Excelsior. Hij debuteerde in 2020 in het betaalde voetbal in de competitiewedstrijd van Jong Ajax tegen De Graafschap. In augustus vorig jaar deed Schreuder voor het eerst een beroep op hem in de Eredivisie, waarna hij niet veel later ook zijn Champions League-debuut maakte. De verdediger, die nog een contract heeft tot medio 2026 bij Ajax, kwam tot dusver in zes officiële wedstrijden in actie.

Door Fitz-Jim was een debuut in het eerste elftal tot dusver nog niet weggelegd. De middenvelder speelde in de jeugd van AFC en AZ, alvorens hij in 2019 de overstap maakte naar Ajax. Bij het beloftenteam is hij dit seizoen een van de drijvende krachten op het middenveld. In 74 officiële wedstrijden in het beloftenteam kwam Fitz-Jim tot dusver twee keer tot scoren. Negen keer leverde hij een assist af. Zijn contract werd in de zomer van 2021 opengebroken tot medio 2024.

In gesprek met Voetbalzone gaf Fitz-Jim eerder deze week al aan op een plekje bij de A-selectie te hebben gerekend. Tot zijn teleurstelling duurde dat echter iets langer dan gehoopt. "In het begin heb ik daar wel moeite mee gehad", aldus de middenvelder. "Maar ik heb er veel over gesproken met de trainer (John Heitinga, red.). Uiteindelijk moet ik het zelf doen. Ik kan er wel met de pet naar gooien, maar dan ga ik er ook niet komen. Ik voel het niet als druk, ik probeer me zo goed mogelijk te ontwikkelen."