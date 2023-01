Bayern krijgt keiharde ‘nee’ te horen in zoektocht naar vervanger van Neuer

Zondag, 8 januari 2023 om 12:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:24

Borussia Mönchengladbach is niet bereid om Yann Sommer deze winter te verkopen, zo laat de club weten. Bayern München is naarstig op zoek naar een vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer en heeft zijn pijlen gericht op de ervaren Zwitser. De Süddeutsche Zeitung weet dat Sommer zijn werkgever om een transfer verzocht heeft, echter wensen die Fohlen hier niet aan mee te werken.

Bayern werd door de zware blessure van Manuel Neuer, die vlak na thuiskomst van het WK zijn been brak tijdens het skiën, opgezadeld met een acuut probleem onder de lat. De 36-jarige goalie, die al sinds 2011 de eerste keus is, wordt dit seizoen in ieder geval niet meer terugverwacht. Der Rekordmeister is in zijn zoektocht naar een nieuwe eerste doelman uitgekomen bij Sommer.

Borussia Mönchengladbach stelt zich echter hard op. “We hebben we tegen Bayern München gezegd dat we Yann Sommer niet verkopen”, zegt sportief directeur Roland Virkus tegenover de Rheinische Post. Volgens Sport1 is een eerste bod van vijf miljoen euro van tafel geveegd door Mönchengladbach, dat naar verluidt een prijskaartje van acht miljoen euro om de nek van Sommer heeft gehangen. Montpellier HSC- doelman Jonas Omlin moet een vertrek van Sommer uit het BORUSSIA-PARK opvangen, mocht een volgend bod van Bayern alsnog toereikend zijn.

Sommer ligt nog maar een half jaar vast bij Gladbach en is met zijn 34 jaar ook al op respectabele leeftijd. Voor Bayern zal het betalen van een som van acht miljoen euro dan ook als een bittere pil voelen. Toch lijkt Bayern de komst van de tachtigvoudig Zwitsers international nog niet op te willen geven: de regerend landskampioen wil nu eenmaal een doelman die zich op topniveau heeft bewezen en direct inzetbaar is. Sommer staat al achtenhalf jaar onder de lat bij Gladbach en speelde met Zwitserland meerdere eindtoernooien, waaronder onlangs het WK in Qatar.

Ook andere opties werden intern bij Bayern overwogen. Zo bestaat de mogelijkheid om Alexander Nübel, die sinds de zomer van 2021 wordt uitgeleend aan AS Monaco, per direct terug te halen. Bayern had ook het vertrouwen kunnen uitspreken in tweede doelman Sven Ulreich, die Neuer dit seizoen al meerdere keren verving. Ook de naam van Dinamo Zagreb-doelman Dominik Livakovic, die op het WK uitblonk bij Kroatië, werd in de wandelgangen genoemd.