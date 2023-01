Besiktas tast compleet in het duister over ‘afscheid’ Wout Weghorst

Zondag, 8 januari 2023 om 11:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:33

Bij Besiktas zijn ze onaangenaam verrast door de manier waarop Wout Weghorst zaterdag afscheid leek te nemen van het publiek. De spits is volgens verschillende media hard op weg naar Manchester United en leek een voorschot te nemen door zaterdagavond het publiek alvast te bedanken. Weghorst nam tegen Kasimpasa (2-1) de 2-0 voor zijn rekening en kuste vervolgens het logo van Besiktas op zijn shirt. Technisch directeur Ceyhun Kazanci wil van een vertrek nog niets weten.

Het was een raar beeld zaterdagavond. Weghorst had Besiktas kort voor rust aan een verdubbeling van de score geholpen, toen hij uitgebreid de tijd nam voor een onderonsje met de fans. De aanvaller uit Borne maakte met zijn handen een gebaar van een hartje en leek zich te verontschuldigen. Ook is te zien dat hij 'Bye, bye!' roept. Even daarvoor werd bekend dat Weghorst in de nadrukkelijke belangstelling staat van het United van Erik ten Hag.

Wout Weghorst onderweg naar Manchester United? ?? Hij lijkt afscheid te nemen van de Besiktas-fans ??#ZiggoSport pic.twitter.com/yyq7V7Ka58 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

"Ik begrijp niet waarom Wout afscheid leek te nemen van onze fans", zegt Kazanci in gesprek met Fanatik. "Hij is onze speler en zijn contract bij ons loopt pas aan het einde van dit seizoen af. Als Manchester United of een ander team Wout wil hebben, dan zullen ze eerst met Burnley moeten praten. Burnley zal dan contact met ons opnemen om een mogelijke scheiding te bespreken. Pas als wij accepteren, zal het contract worden beëindigd. Maar anders gaat hij nergens heen tot het einde van het seizoen."

Weghorst wordt door Besiktas voor een jaar gehuurd van Burnley, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. De Turkse topclub heeft een optie tot koop weten te bedingen, maar zou de Oranje-international dus zomaar vroegtijdig kwijt kunnen raken. Ten Hag is bij United op zoek naar een extra spits sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo en ziet in Weghorst een gewenste aanvulling. De aanvalsleider kwam in dienst van Besiktas tot dusver tot achttien officiële wedstrijden, waarin hij negen keer wist te scoren en vier keer als aangever fungeerde.