Hans Kraay jr. denkt twee stappen vooruit en noemt megabedrag voor Zerrouki

Voor FC Twente behoort een mogelijke transfer van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord niet tot de mogelijkheden, zo herhaalt trainer Ron Jans zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie. De 24-jarige middenvelder staat al geruime tijd in de belangstelling van de Rotterdammers. Hans Kraay jr. schetst Jans voor dat FC Twente Zerrouki mogelijk door 'mismanagement van Chelsea' alsnog deze winter aan Ajax kwijtraakt, aangezien de zwalkende Londenaren geïnteresseerd zijn in Edson Álvarez.

Zerrouki kon afgelopen zomer al rekenen op concrete interesse van Feyenoord, maar technisch directeur Jan Streuer ging destijds namens de Enschedeërs voor een transfer liggen. Deze winter hopen de Rotterdammers de zeventienvoudig Algerijns international alsnog naar De Kuip te halen. Jans herhaalt echter dat hij Zerrouki niet kwijt wil. “Voor ons is het klaar, ja”, zegt de 64-jarige oefenmeester. “Eén week voor de hervatting van de competitie heeft Feyenoord zich weer gemeld en is er een bod gedaan. Er zijn alleen nooit onderhandelingen geweest. Het bod was gewoon te laag.”

“Dit is niet voor de bühne om meer geld te krijgen”, vervolgt Jans. “Wij zijn bezig aan een goed seizoen en mogen zelfs dromen over de eindstand in deze competitie. Dan verkoop je toch niet een van je beste spelers in de winter? We willen hem graag van de zomer die kans bieden, en niet nu. Nu is het gewoon klaar: er is geen bedrag. In de zomer heeft Feyenoord de kans gehad. FC Twente heeft destijds gezegd: ‘Als jullie voor deze datum dit bedrag neerleggen, is Zerrouki van jullie’. Dat bedrag wilde Feyenoord niet betalen, dat kan. Die situatie is nu niet meer aan de orde.”

De transfersoap rond Ramiz Zerrouki kreeg zaterdagavond een nieuw hoofdstuk. TC Tubantia en RTV Oost berichtten dat de middenvelder van FC Twente niet naar Feyenoord mag verkassen en aan zijn contract wordt gehouden, maar de speler zelf heeft volgens 1908.nl besloten om niet op te geven. Een mysterieuze Instagram-post van Zerrouki lijkt dat ook te zeggen. Twente gaf eerder al te kennen dat het Feyenoord als concurrent ziet en het de Rotterdamse club dus niet wil versterken. Zerrouki is het daar zelf niet mee eens, getuige een Instagram Story die hij zaterdagavond plaatste. Op een foto is hij in het shirt van Twente te zien, terwijl hij tegen Feyenoord speelt. Er staat een zandlopertje bij.

Daarmee lijkt de Algerijns international aan te geven dat hij zich niet zomaar neerlegt bij de beslissing van Twente om hem niet te laten gaan. Dat werd bevestigd door 1908.nl, dat weet dat Zerrouki 'er alles aan wil doen om de transfer naar Feyenoord te maken'. Daarbij wordt zelfs een arbitragezaak niet uitgesloten. Positieverbetering zou een reden kunnen zijn om een zaak aan te spannen als je daarin je gelijk denkt te kunnen halen. “Ik denk niet dat het zo ver komt”, aldus Jans. “Ik ken ook zijn zaakwaarnemer Fulco van Koperen goed. Volgens mij zijn dat gewoon prima mensen. Dat zal ook geen oplossing bieden, denk ik.”

Zerrouki als vervanger van Álvarez?

Hans Kraay jr. legt Jans vervolgens voor dat FC Twente Zerrouki door 'mismanagement' van een Europese topclub mogelijk alsnog deze winter kwijtraakt. "Chelsea heeft weleens geïnformeerd naar Edson Álvarez", zegt Kraay jr. "Stel: zij verliezen de komende twee wedstrijden en gaan voor Álvarez. Chelsea betaalt voor hem 35 miljoen euro, dat is dan mismanagement van Chelsea. Ajax is Álvarez kwijt en biedt achttien miljoen euro op Zerrouki, dan ben jij Zerrouki kwijt”, schetst Kraay Jr. Jans voor. “Dat is wel een mooi bedrag”, geeft de trainer van FC Twente aan. “Ik zou balen, maar zo is het leven in de voetballerij ook.”