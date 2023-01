Slot legt nieuwe Feyenoord-puzzel en wijst vervangers Trauner en Timber aan

Zondag, 8 januari 2023 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:10

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Rotterdammers zijn als koploper de winterstop ingegaan en zagen achtervolger PSV zaterdagavond dure punten morsen tegen Sparta Rotterdam (0-0). Bij een overwinning in Stadion Galgenwaard kan Feyenoord dus hele goede zaken doen. Slot heeft echter te kampen met personele problemen en moet Quinten Timber en Gernot Trauner langdurig missen. Tegen Utrecht staat er dan ook met name een flink gewijzigde achterhoede.

Bij Feyenoord ging het in aanloop naar de herstart van de Eredivisie vooral over Ramiz Zerrouki. De middenvelder van FC Twente wordt begeerd door de koploper, maar wordt door zijn werkgever vooralsnog binnenboord gehouden. Dit tot ongenoegen van de hoofdrolspeler zelf, die zaterdagavond via Instagram van zich liet horen. Zerrouki moet bij Feyenoord als vervanger dienen van Timber, die voorlopig aan de kant staat met een blessure aan zijn middenvoetsbeentje. Lutsharel Geertruida fungeert tegen Utrecht als controlerende middenvelder.

Door het doorschuiven van Geertruida komt er achterin een plaats vrij. Slot kiest ervoor om met Marcus Pedersen als rechtsback te starten en Jacob Rasmussen en Dávid Hancko als centraal duo. Marcos López is de linksback van dienst. Op het middenveld wordt Geertruida geflankeerd door Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. Mats Wieffer is niet fit genoeg en begint op de bank. De voorhoede wordt gevormd door Javairô Dilrosun, Danilo en Igor Paixão. Onder meer Santiago Giménez, Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh beginnen dus op de reservebank.

Het treffen tussen Utrecht en Feyenoord wordt een bijzonder weerzien voor Jens Toornstra. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap naar de Domstad, nadat hij in Rotterdam-Zuid geen uitzicht op speeltijd had. Toornstra speelde in totaal 313 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 65 keer wist te scoren en 62 keer als aangever fungeerde. Het duel tussen de nummers één en zes van de Eredivisie vangt om 12.15 uur aan en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Sagnan, Van der Hoorn, Van der Maarel; Toornstra, Booth, Bozdogan; Van der Streek, Dost, Boussaid.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Rasmussen, Hancko, López; Geertruida, Kökçü, Szymanski; Dilrosun, Danilo, Paixao.