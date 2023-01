‘Misschien is Gakpo geschrokken waar hij terecht is gekomen’

Zondag, 8 januari 2023 om 10:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:21

Cody Gakpo heeft zijn debuut bij Liverpool niet kunnen opluisteren met een overwinning. De ploeg van manager Jürgen Klopp bleef zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers steken op een 2-2 gelijkspel in het FA Cup-toernooi en moet op herhaling. Gakpo werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Hij had een belangrijk aandeel bij de 2-1 van Mohamed Salah, maar speelde verder vrij behouden. In Engeland blikt men terug op de vuurdoop van de Nederlander.

Klopp was na afloop tevreden met het optreden van Gakpo, maar zag dat zijn buitenspeler het niet gemakkelijk had. "Hij vond zijn draai in deze wedstrijd", aldus de Duitser. "Dit was geen gemakkelijke eerste stap voor hem. We kunnen ook nog niet verwachten dat het perfect gaat, maar hij gaf goede signalen af. We moeten hem in nog betere posities krijgen. Dat gaat zonder twijfel gebeuren. Cody krijgt evenveel tijd als elke andere speler. Hij moet aanvallend wennen, dat is niet zo makkelijk. Hij komt uit een andere competitie. Dat is altijd moeilijk."

Gakpo stelde zelf na afloop bij Ziggo Sport dat de sfeer 'geweldig' was op Anfield. "Ik had niet echt zenuwen. Dat komt omdat ik goed ben opgevangen door de jongens. Ik word geholpen. Virgil van Dijk helpt veel en ik heb veel contact met hem. Dat doet me goed." Tegen Wolves deed Gakpo nagenoeg de gehele wedstrijd mee. "Ik wist het sinds gisteren. Wat Klopp me meegaf? Lekker voetballen. Mijn focus was direct op de wedstrijd. Ik denk dat ik me wel kan meten met dit soort ploegen."

Liverpool Echo zag dat het nog niet liep met de PSV'er in de voorhoede. "Liverpool, dat zo gewend is geraakt aan het trio Salah, Firmino en Mané, moet duidelijk wennen aan de nieuwe aanvalslinie. Ze zijn nog niet goed op elkaar ingespeeld, stonden vaak geïsoleerd en speelden als individuen", luidt het oordeel. "Als dit het beste is dat dit sterkst beschikbare elftal te bieden heeft, waar gaat Liverpool dan heen? Het is nog te vroeg om te zeggen welke impact Gakpo zou kunnen hebben op de mensen om hem heen tijdens de tweede seizoenshelft."

This is Anfield, een groot supportersplatform, beoordeelt het optreden van Gakpo met een 7. "Hij kende een goede start bij zijn nieuwe club. Hij was in de eerste helft dreigend met een schot en wist gevaarlijk in de ruimtes te komen. Hij verdween echter naar de achtergrond toen Liverpool de controle over de wedstrijd verloor. Misschien is hij geschrokken van het team en de sfeer waarin hij terecht is gekomen. Dit is niet het Liverpool van vorig seizoen."