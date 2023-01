Den Bosch zet zich schrap voor komst Ajax en kondigt harde maatregelen aan

Zondag, 8 januari 2023 om 09:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:23

Bij FC Den Bosch is men begonnen met de voorbereidingen op de wedstrijd van aanstaande woensdag tegen Ajax. Beide ploegen treffen elkaar in het kader van de TOTO KNVB Beker. Stadion De Vliert zal zo goed als uitverkocht zijn, waardoor bij de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie alle hens aan dek gaan. Zo is er een verplichte identiteitscontrole en wordt er tijdens de wedstrijd geen bier geschonken.

Het is voor Den Bosch een kraker van jewelste in de tweede ronde van het bekertoernooi. De Brabanders versloegen in de vorige ronde GVVV en werden tijdens de loting aan het grote Ajax gekoppeld. Het vraagt achter de schermen om flink wat voorbereidingen. De club verwacht een uitverkocht huis en heeft supporters middels een uitgebreid bericht op de website geïnformeerd over de aangepaste maatregelen.

Zo wordt er geen bier geschonken zodra de bal rolt. Voor aanvang van de wedstrijd en in de rust is de tap wel geopend, zo communiceert Den Bosch. Ook is er een verscherpte toegangscontrole. Waar supporters doorgaans enkel met een wedstrijdkaart het stadion kunnen betreden, wordt nu ook om een identiteitsbewijs gevraagd. De club heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van een externe partij. Alleen supporters ouder dan veertien jaar zijn verplicht een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart te laten zien.

"Rivaliteit tussen voetbalclubs en hun supporters is iets van alle jaren en van alle generaties. Met gezonde rivaliteit is ook niks mis. Haat hoort daarentegen niet in het stadion", benadrukt de eerstedivisionist. "Nergens eigenlijk. Hoe supporters hun FC beleven verschilt. De een zit rustig te kijken, de ander zingt en springt negentig minuten lang. Voor al die verschillende belevingen van de wedstrijd is ruimte, zolang de grenzen van fatsoen en de collectieve spelregels gerespecteerd worden."