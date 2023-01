Zidane zwicht niet voor interesse en wijst mondiale grootmacht de deur

Zinédine Zidane heeft over belangstelling niet te klagen. De voormalig sterspeler heeft de voorbije maanden verschillende mogelijkheden gekregen om na anderhalf jaar nieuw leven te blazen in zijn trainerscarrière, maar houdt de boot voorlopig af. Onder meer de bonden van Brazilië, Portugal en de Verenigde Staten kregen nul op het rekest van de Fransman. Zidane heeft er nooit een geheim van gemaakt graag aan de slag te willen bij de Franse nationale ploeg.

Dat laatste laat voorlopig even op zich wachten, daar zaterdag bekend werd dat Didier Deschamps tot en met het WK van 2026 de leiding blijft houden over de Franse ploeg. Brazilië hoopte daarop toe te slaan bij Zidane en gooide onlangs een lijntje uit na het ontslag van Tite. Dat hij een buitenlander is en een verleden heeft met de Seleção, leek de verantwoordelijken weinig te deren, schrijft L'Équipe. Zidane zag de aanbieding als 'verleidelijk', maar besloot hem af te slaan.

De oud-middenvelder is niet happig om de leiding te nemen over een ploeg anders dan de Franse selectie. Dat geldt nog minder voor een land waarvan hij de taal niet spreekt, zoals dat het geval is met Brazilië. Zidane beheerst de Engelse en de Spaanse taal en spreekt amper Portugees. Hetgeen maakt dat hij ook de benaderingen van Portugal naast zich neer heeft gelegd. Ondanks de contractverlenging van Deschamps, houdt Zidane de deur naar les Blues nog altijd open. Hij zou zelfs bereid zijn om te wachten tot na het WK van 2026. Zidane is dan 54 jaar.

"Ik ben instinctief. Ik hou er niet van om dingen vast te leggen, te zeggen dat ik morgen dit of dat doe", zei hij onlangs in gesprek met L'Équipe. "Ik zal weer aan het werk gaan als trainer als ik daar klaar voor ben. Ik hou echt van mijn huidige manier van leven. Ik doe wat ik denk dat het beste voor mij is. Maar ik doe het vooral met mijn hart. Daarom kan ik misschien niet overal heen. Sommige omstandigheden maken het moeilijk. Ik weet wat ik nodig heb om succesvol te zijn. Ik zeg dit met alle bescheidenheid. Ik kan niet overal naartoe."