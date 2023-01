‘Ajax heeft zich gemeld, maar ze hebben voor iemand anders gekozen’

Zondag, 8 januari 2023 om 08:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:18

Andries Noppert is zaterdagavond na het gelijkspel tegen RKC Waalwijk (0-0) kort ingegaan op de interesse van Ajax. De Amsterdammers verkenden de voorbije weken de markt in de zoektocht naar een nieuwe doelman en kwamen uiteindelijk uit bij Gerónimo Rulli. Ook Noppert stond op het lijstje. In gesprek met Omrop Fryslân erkent de Oranje-international benaderd te zijn.

Noppert was een van de doelmannen die het keepersprobleem van Ajax moest oplossen. De Fries, die bij Heerenveen beschikt over een contract tot medio 2024, kende een uitstekend WK en ziet de belangstelling toenemen. "Mooie verhalen zijn er altijd, maar zolang er niets concreets is en niemand zich meldt bij de club, hoef ik al die verhalen niet te horen. Als een club zich meldt en het is goed voor mij én voor Heerenveen, dan zien we wel. Anders speel ik hier en ik zit hier ook op mijn plek", aldus Noppert.

Een club die zich wel gemeld heeft bij de entourage van Noppert is Ajax. "Ik weet dat ik op een lijstje stond bij Ajax", zegt Noppert. "Ze hebben ook contact gehad met mijn zaakwaarnemer. Uiteindelijk hebben ze voor een ander gekozen, dat is hun goed recht. Prima." Tot teleurstelling leidt dat echter niet bij de vijfvoudig Oranje-international. "Waarom zou ik teleurgesteld zijn? Als een club je echt wil hebben, dan komen ze wel. En als je als derde op het lijstje staat, dan gaan ze eerst voor een ander. Dat is ze gelukt, mooi voor ze."

Geïnteresseerde clubs hebben tot 31 januari de tijd om te onderhandelen met Noppert. Daarna is de winterse transferwindow gesloten. Noppert laat het rustig op zich afkomen. "Het hele plaatje moet kloppen. Ik moet mijn gevoel volgen en op basis daarvan kies ik." Dromen over een topclub of Europese topcompetitie doet Noppert niet. "Daar ben ik lang geleden al mee gestopt. Die instelling heeft me tot nu toe ook geholpen, dus dromen heb ik uit mijn hoofd gezet."