Ramiz Zerrouki gooit kont tegen de krib en zorgt voor verbazing op Instagram

De transfersoap rond Ramiz Zerrouki heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Zaterdag berichtten TC Tubantia en RTV Oost dat de middenvelder van FC Twente niet naar Feyenoord mag verkassen en aan zijn contract wordt gehouden, maar de speler zelf heeft volgens 1908.nl besloten om niet op te geven. Een mysterieuze Instagram-post van Zerrouki lijkt dat ook te zeggen.

Technisch directeur Jan Streuer besloot zaterdag om de stekker uit de deal te trekken. Hij wil de Algerijns international toch graag binnenboord houden en hem niet naar een competitiegenoot laten vertrekken. Twente gaf eerder al te kennen dat het Feyenoord als concurrent ziet en het de Rotterdamse club dus niet wil versterken. Zerrouki is het daar zelf niet mee eens, getuige een Instagram Story die hij zaterdagavond plaatste. Op een foto is hij in het shirt van Twente te zien, terwijl hij tegen Feyenoord speelt. Er staat een zandlopertje bij.

De bewuste Instagram Story van Zerrouki

Daarmee lijkt de Algerijns international aan te geven dat hij zich niet zomaar neerlegt bij de beslissing van Twente om hem niet te laten gaan. Dat wordt bevestigd door 1908.nl, dat weet dat Zerrouki 'er alles aan wil doen om de transfer naar Feyenoord te maken'. Daarbij wordt zelfs een arbitragezaak niet uitgesloten. Positieverbetering zou een reden kunnen zijn om een zaak aan te spannen en daarin je gelijk denken te kunnen halen.

Streuer bevestigde eerder al dat Feyenoord niet meer hoeft te hopen op een deal in januari. "We hebben ze gemeld dat we Zerrouki deze winter niet willen verkopen. Eén van onze beste spelers in de winter verkopen zou geen goede keuze zijn." Na afloop van de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Emmen op vrijdagavond werd Zerrouki zelf nog voor de camera gehaald, maar wilde hij niets zeggen over een eventuele overstap. Dat heeft hij via Instagram nu dus alsnog gedaan.