Van Nistelrooij reageert fel op ‘misbaar’ van Joey Veerman: ‘Vind jij dat?’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 23:42 • Guy Habets

Het interview van Ruud van Nistelrooij bij ESPN na de met 0-0 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Sparta Rotterdam eindigde niet al te gezellig. Verslaggever Milan van Dongen vroeg wat de trainer van PSV vond van het 'misbaar' van Joey Veerman na zijn wissel, maar die woordkeuze viel niet in goede aarde bij Van Nistelrooij.

Veerman werd na 68 minuten naar de kant gehaald door Van Nistelrooij, die Érick Gutiérrez in de ploeg bracht. De middenvelder uit Volendam was niet blij met die wissel, gaf zijn trainer geen hand en schreeuwde nadat hij op een stoel in de dug-out was gaan zitten. Van Dongen vroeg zich af wat Van Nistelrooij vond van het 'misbaar' van Veerman, maar de trainer toonde zich niet tevreden met die woordkeuze. "Ik zag geen enkel misbaar", meldde hij voor de camera van ESPN.

"Hij gaat gewoon zitten, baalt dat de wedstrijd zo loopt en dat hij gewisseld wordt", vervolgt de oefenmeester van PSV zijn uitleg. "Dat vind ik geen misbaar. Vind jij van wel? Jij gebruikt het woord misbaar, maar dat heb ik niet gezien. Of we het dan niet eens zijn? Zeker." De situatie rond de wissel van Veerman werd voorafgaand aan het interview met Van Nistelrooij ook al besproken aan de tafel van De Eretribune. Analist Arnold Bruggink was kritisch op de spelmaker.

Volgens de voormalig aanvallende middenvelder is dit een situatie waar Veerman maar aan moet wennen. "Dit ga je wel vaker krijgen bij PSV", stelt Bruggink. "Hij heeft natuurlijk scorend vermogen op zijn positie en heeft dat meer dan Ibrahim Sangaré, maar als er gewisseld wordt moet er toch eentje sneuvelen... Als je op die positie speelt, bij die club die PSV is, tsja... Ik houd er nooit zo van als dat dan met zo veel misbaar gaat, wat Veerman nu wel doet. Er is dan te veel aandacht voor en dan gaat het teveel om jezelf."