Eerste ‘assist’ van Gakpo levert Liverpool geen bekeroverwinning op

Zaterdag, 7 januari 2023 om 22:55 • Guy Habets • Laatste update: 23:24

Liverpool heeft de volgende ronde in de FA Cup nog niet bereikt. Een assist van Cody Gakpo was niet genoeg om Wolverhampton Wanderers van zich af te schudden: 2-2. Er moet dus een replay gaan komen om een winnaar te bepalen. De Nederlander stond voor het eerst in de basis bij the Reds.

Voor de Nederlandse voetballiefhebbers én de fans van Liverpool was de basisplaats van Gakpo het gesprek van de dag. De van PSV overgekomen vleugelaanvaller heeft zijn werkvergunning binnen en mocht dus voor het eerst gaan laten zien wat hij kan op Anfield. Gakpo vormde een aanvalslinie met Mohamed Salah en Darwin Núñez, terwijl hij in de rug ook nog eens werd ondersteund door Thiago. Manager Jürgen Klopp had immers voor een sterke formatie gekozen om Wolverhampton het hoofd te bieden.

Doorgaan in de FA Cup is van groot belang voor the Reds en dus konden zij de afgrijselijke blunder van Alisson na 26 minuten totaal niet gebruiken. De Braziliaanse doelman speelde een bal zomaar in de voeten van Gonçalo Guedes, die zijn ogen niet kon geloven en de bal simpel in het lege doel schoof: 0-1. Dat was een klap voor Liverpool, dat al moeite had om in de wedstrijd te komen en door die tegenslag in een nog hogere versnelling moest gaan spelen. Vlak voor rust leverde dat wel de gelijkmaker op via Núñez, die een fantastische pass van Trent Alexander-Arnold op waarde schatte en de verre hoek vond: 1-1.

???????????????????????? Darwin Núñezzz! ??? Een fantastische assist en een koele afronding leiden de 1-1 in voor Liverpool ??#ZiggoSport #FACup #LIVWOL pic.twitter.com/45iY9R8O9B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

Door die goal kon Liverpool met een goed gemoed aan de tweede helft beginnen en de situatie werd er alleen nog maar beter op. Dat was te danken aan Gakpo, die meteen een hoofdrol pakte en Salah in staat stelde om de 2-1 aan te tekenen. De schepbal van de vleugelaanvaller werd onderweg naar de Egyptische aanvaller nog aangeraakt, waardoor de assist echter waarschijnlijk niet op naam van Gakpo komt. Toch werd het even later weer gelijk via Hwang Hee-chan, die met de nodige mazzel de bal langs Alisson rommelde.

?????????????? Liverpool! ? Mohammed Salah maakt de comeback compleet en zet The Reds op een 2-1 voorsprong ?? Ook Gakpo had zijn aandeel in het doelpunt! ??#ZiggoSport #FACup #LIVWOL pic.twitter.com/0Cz35YL0cv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

Een paar minuten voor tijd tekende zich een doemscenario af voor Liverpool. Wolves leek op 2-3 te komen en vierde die goal al uitgebreid, toen de VAR ingreep en de treffer afkeurde wegens buitenspel. Dat was het laatste wapenfeit van de wedstrijd, want verder gebeurde er niets meer en dat betekent dat er een replay moet komen. Die zal te zijner tijd in het stadion van Wolverhampton afgewerkt gaan worden.

Overige uitslagen van Premier League-clubs in de FA Cup

Sheffield Wednesday - Newcastle United 2-1

Brentford - West Ham United 0-1

Blackpool - Nottingham Forest 4-1

Bournemouth - Burnley 2-4

Middlesbrough - Brighton & Hove Albion 1-5

Hull City - Fulham 0-2

Crystal Palace - Southampton 1-2

Gillingham - Leicester City 0-1

Tottenham - Portsmouth 1-0