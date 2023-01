PSV kan zonder Gakpo het verschil niet maken en laat meteen punten liggen

Zaterdag, 7 januari 2023 om 22:54 • Guy Habets • Laatste update: 23:16

PSV is met een kater uit de winterse onderbreking gekomen. De Eindhovenaren maakten tegen Sparta Rotterdam een lusteloze indruk en het duel eindigde dan ook op 0-0. Het opvallendste moment vond tien minuten voor tijd plaats, toen scheidsrechter Sander van der Eijk op aanraden van zijn VAR naar het scherm werd gehaald. Van der Eijk kende vervolgens toch geen strafschop toe aan PSV.

Zonder de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo moest PSV het in een aangepaste formatie zien te rooien tegen Sparta. Zo gold Anwar El Ghazi als vervanger van de Eintovenaar op de linkerkant, nam Noni Madueke zijn plekje op de rechterkant weer in en kreeg ook Jarrad Branthwaite een basisplaats. De Engelsman verwees André Ramalho daarmee naar de reservebank. Sparta moest Jonathan de Guzmán missen en trainer Maurice Steijn koos voor Jeremy van Mullem als zijn vervanger.

Het initiatief lag vanaf minuut één meteen bij PSV. De Eindhovenaren werden vaak vanaf links gevaarlijk, waar Philipp Max meer als linksbuiten dan als vleugelverdediger speelde en de nodige voorzetten voor de doelmond slingerde. Luuk de Jong kon zijn hoofd echter niet tegen een van die ballen zetten, net als dat collega-spits Tobias Lauritsen een van de weinige Spartaanse uitbraken niet tot een doelpunt kon promoveren. Al naar gelang de eerste helft vorderde, kwamen de gasten wel steeds beter in de wedstrijd.

Vooral de Spartaanse defensie oogde steeds sterker en de ruststand van 0-0 was dan ook niet eens zo heel gek. In het eerste kwartier na rust zette het spelbeeld van voor rust zich door. PSV zocht naar de openingen en de gasten uit Rotterdam gaven amper ruimte weg, waardoor zich een niet bijster aantrekkelijk schouwspel ontspon. Pas na de wissels van Van Nistelrooij, die zag dat Joey Veerman bijzonder ontevreden was over het feit dat hij het veld moest verlaten, kwam de schwung er een beetje in bij PSV.

Een ingreep van de videoscheidsrechter leek uitkomst te bieden voor PSV. Sander van der Eijk, de arbiter van dienst, werd naar het scherm geroepen om een vermeende overtreding van Mica Pinto op Jordan Teze te beoordelen. Die leek echter te licht voor een strafschop en dat vond Van der Eijk ook, waardoor er toch geen buitenkansje op de openingstreffer kwam voor de Eindhovenaren. Het slotoffensief van PSV werd er wel door ontketend en de druk op Nick Olij, de keeper van Sparta, nam alsmaar toe. Het mocht echter niet meer baten.