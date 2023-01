Denzel Dumfries speelt bijzonder ongelukkige hoofdrol in blessuretijd

Internazionale heeft bijzonder duur puntenverlies in de Serie A geleden. I Nerazzurri leken op bezoek bij AC Monza lange tijd met 1-2 te winnen, totdat Denzel Dumfries er in minuut 93 via een eigen doelpunt 2-2 van maakte. Matteo Darmian zette de Milanezen in de tiende minuut op voorsprong, waarna Patrick Ciurria voor de gelijkmaker zorgde. Nog voor rust leek Lautaro Martínez voor het verschil te zorgen, maar Inter kwam bedrogen uit. Monza stijgt door de remise naar de veertiende plaats, terwijl Inter, dat vierde staat, met 34 punten twee punten achterstaat op stadsgenoot AC Milan.

Bij Inter begonnen Dumfries en Stefan de Vrij op de bank. Ook onder meer Joaquín Correa, Romelu Lukaku en Robin Gosens startten niet in de basis. Trainer Simone Inzaghi besloot om Darmian op de plek van Dumfries te posteren, terwijl de centrale verdediging werd gevormd door Milan Skriniar, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni. André Onana lijkt nu ook in de Serie A de strijd gewonnen te hebben van Samir Handanovic. De Sloveen moest al toezien hoe Onana in de Champions League mocht keepen, maar ook in de Serie A lijkt de voormalig Ajacied voorlopig de eerste keus te zijn. Edin Dzeko en Martínez vormden het spitsenduo.

Het was Monza dat voor het eerste grote gevaar van de wedstrijd zorgde. Dany Mota zette uit een vrije trap zijn hoofd tegen de bal en zag zijn poging net over de lat vliegen. De eerste goede kans voor Inter was vervolgens direct raak. Bastoni bracht de bal in het zestienmetergebied, waar Darmian klaarstond om de bal in de rechteronderhoek te werken: 0-1. Het feestje van Inter was echter maar van korte duur. Een minuut na de openingstreffer bracht Matteo Pessina de bal bij Cuirria, die de bal behendig in de linkerhoek werkte: 1-1.

Die treffer deed de thuisploeg goed en na een kleine twintig minuten spelen had Andrea Petagna Monza op voorsprong kunnen zitten. De spits zag zijn kopbal net over het doel belanden. Dat bleek een dure fout, want luttele minuten later maakte Martínez er na een fout in de verdediging simpel 1-2 van. Via Federico Dimarco kwam de ploeg van Inzaghi bijna op 1-3. De linkermiddenvelder zag zijn poging vanaf de rand van de zestien maar net langs de rechterpaal vliegen. Martínez loste even later een vuurpijl af, maar zijn poging trof geen doel. Via Mota kwam Monza bijna langszij, maar Onana wist de poging van de man van de gelijkmaker te verijdelen.

Na rust waren de kansen schaarser. Monza bood goed tegenstand en Inter had moeite om door de verdediging te breken. Pablo Marí, voormalig NAC, was twintig minuten voor tijd wel dichtbij. De Spanjaard torende boven iedereen uit bij een hoekschop en knikte de bal richting de rechteronderhoek. Onana wist echter redding te brengen. Inzaghi wisselde en bracht onder meer Dumfries en Gosens binnen de lijnen voor extra energie op de flanken.

Zij zagen hoe teamgenoot Martínez er tien minuten voor tijd 1-3 van had moeten maken, maar de Argentijnse wereldkampioen trof de paal. Dat bleek een bijzonder dure misser, want in blessuretijd werd het alsnog 2-2. Caldirola schatte een vrije trap van Ciurria goed in leek de persoon te zijn die binnenkopte, maar het bleek Dumfries te zijn die Onana verschalkte. Caldirola was in minuut 97 dicht bij de winnende. Zijn kopbal kon worden gepakt door Onana.