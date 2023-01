Vincent Janssen belangrijk met doelpunt voor overtuigend Royal Antwerp

Zaterdag, 7 januari 2023 om 22:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:14

Royal Antwerp heeft een knappe zege geboekt in de Jupiler Pro League. De ploeg van trainer Mark van Bommel was met 2-0 te sterk voor KAA Gent dankzij doelpunten van Michel Ange Balikwisha en Vincent Janssen. De Nederlander besliste het duel na een ruim uur spelen door een strafschop te benutten. Door de overwinning staat the Great Old nu steviger op de derde plaats en staat het in punten gelijk (39) met nummer twee Union Sint-Gillis. Gent verliest de aansluiting met de top en staat vijfde met 31 punten.

Het was Gent dat voor het eerste serieuze doelgevaar zorgde. Sven Kums, voormalig speler van sc Heerenveen, zag zijn kopbal in de vierde minuut tegen de lat belanden. Antwerp herpakte zich al snel en maakte met vlotte combinaties indruk. Het leidde in de tiende minuut tot de openingstreffer van Michel Ange Balikwisha. De linksbuiten zag eerst hoe het schot van Vincent Janssen gekeerd werd, maar doelman Paul Nardi kon de bal niet goed verwerken. Daar profiteerde Balikwisha van: 1-0. Ibrahim Salah was na een kleine twintig minuten dicht bij de gelijkmaker. De spits zag zijn venijnige schot net geen doel treffen. Beide ploegen konden de intensiteit van de eerste twintig minuten niet volhouden en dat leidde tot slordigheden. Linksback Gaston Ávila probeerde het nog met een vrije trap, die over ging.

De ploeg van Van Bommel profiteerde optimaal van de rust en kwam net als in het eerste bedrijf stormachtig uit de kleedkamer. Ook Gent gooide de beuk erin en dat leidde tot leidde tot felle duels. Zowel Janssen als Ekkelenkamp solliciteerden naar geel, maar alleen laatstgenoemde zag die kaart getoond worden. Na ruim een uur spelen had Arbnor Muja moeite met het controleren van de bal, maar dat kwam de Kosovaar goed uit. De aanvallende middenvelder trapte het leer op de arm van invaller Bruno Godeau, waarna scheidsrechter Lothar D'Hondt naar de stip wees. Janssen ging achter de bal staan en rondde koelbloedig af: 2-0. Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wisselde flink en zette alles op de aanval, maar veel verder dan een schot van Andrew Hjulsager kwam het niet.