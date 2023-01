Julio Velázquez gaat door het lint bij nederlaag tegen Go Ahead Eagles

Zaterdag, 7 januari 2023 om 21:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:03

Go Ahead Eagles heeft een zege weten te boeken in de Eredivisie. In Limburg was de ploeg van trainer René Hake met 0-2 te sterk voor Fortuna Sittard. De doelpunten van Bas Kuipers en Bobby Adekanye vielen allebei in de eerste helft. Na rust was Fortuna niet bij machte om de achterstand ongedaan te maken. Door de nederlaag blijft Fortuna steken op de twaalfde plaats, terwijl Go Ahead, dat voor de tiende wedstrijd op rij ongeslagen blijft, nu drie punten meer heeft (18) en negende staat.

Fortuna-trainer Julio Velázquez begon zonder grote verrassingen aan het duel. De Spaanse oefenmeester had basisplaatsen in petto voor onder meer Burak Yilmaz, Paul Gladon en Oguzhan Özyakup. Laatstgenoemde begon samen met Dogan Erdogan op het middenveld bij de Limburgers. Ivor Pandur, de Kroatische doelman die in de eerste seizoenshelft een uitstekende indruk maakte, stond tussen de palen. Go Ahead-trainer René Hake had meer zorgen. Zo moest de oefenmeester het stellen zonder Evert Linthorst (griep) en Philippe Rommens (schouderblessure). Onder meer Gerrit Nauber, Tesfaldet Tekie en Enric Llansana stonden wel in de basis.

?? Julio Velázquez is woedend na de 0-1 van Go Ahead Eagles… #FORGAE pic.twitter.com/UljnaiWNq8 — ESPN NL (@ESPNnl) January 7, 2023

Iñigo Córdoba kreeg in de tweede minuut de eerste goede kans van de wedstrijd. De Spanjaard kreeg de bal op de rand van de zestien en schoot, maar moest toezien hoe zijn poging nog maar net geblokt kon worden. Aan de andere kant was Yilmaz gevaarlijk met een kopbal, die Jeffrey de Lange tot een puike redding dwong. Na ruim twintig minuten spelen viel de openingstreffer tot teleurstelling van het thuispubliek aan de andere kant. Willum Willumsson dribbelde het zestienmetergebied in en vond vervolgens Adekanye. De spits bereikte op zijn beurt Kuipers, die wist af te ronden: 0-1. Het leidde tot woede bij Fortuna-trainer Velázquez, die zich niet kon beheersen en meerdere malen op zijn eigen dugout sloeg. Nadat Willumson en Tekie Kowet al bijna op 0-2 zetten, was het vlak voor rust alsnog raak. Llansana vond Adekanye, die Pandur met een heerlijk lobje wist te verschalken.

Velázquez moest tijdens de rust iets verzinnen en besloot Rémy Vita en Thomas Buitink te brengen. Voor laatstgenoemde betekende het zijn debuut voor Fortuna. Vita was binnen enkele minuten na de onderbreking dicht bij de 1-2, maar vlak voor het doel van de Deventenaren wist hij net niet af te ronden. Go Ahead had het niet altijd makkelijk in het tweede bedrijf, maar kon toch regelmatig uitbreken. Dat leidde tot aanvallen over met name de linkerkant, zonder dat de ploeg van Hake heel gevaarlijk werd. Fortuna probeerde het wel, maar kwam moeilijk tot kansen. Grote tegenvaller voor Go Ahead was de blessure van Kuipers. De aanvoerder leek zich te overstrekken en moest per brancard naar de kant. Tot een echt slotoffensief kwam Fortuna niet meer.