Al-Nassr verscheurt ‘buitenlands’ contract zodat Ronaldo meteen mag spelen

Zaterdag, 7 januari 2023 om 21:02 • Guy Habets

Vincent Aboubakar is geen speler meer van Al-Nassr. Dat melden diverse media in Saudi-Arabië. De spits uit Kameroen moest vertrekken omdat er anders geen ruimte zou zijn voor Cristiano Ronaldo in de selectie van de topclub uit Riyad. De regels van de Saudische competitie schrijven immers voor dat er maximaal acht buitenlandse spelers ingeschreven kunnen worden.

Na het vastleggen van Ronaldo had Al-Nassr er negen en dus moest er zo snel mogelijk een oplossing gevonden worden. Met het verscheuren van het contract van Aboubakar is die gevonden. Volgens AFP, een persbureau uit Frankrijk, is het beëindigen van de verbintenis in goed overleg gegaan. Aboubakar speelde immers een goed WK namens Kameroen en zou in de belangstelling staan van diverse clubs. Ook Manchester United wordt genoemd, al lijken Erik ten Hag en de zijnen in zee te gaan met Wout Weghorst.

Eerder was al duidelijk dat het debuut van Ronaldo op zich liet wachten. De aanvaller moet volgens nog een schorsing uitzitten uit zijn tijd bij Manchester United. Ronaldo werd door de Engelse voetbalbond gestraft nadat hij een telefoon uit de handen sloeg bij een jonge Everton-fan. Het kwam hem op twee wedstrijden schorsing te staan, die volgens de reglementen van de FIFA moet worden overgenomen door de Saudische voetbalbond. In een verklaring zegt de wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saudische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt.

De eerste mogelijkheid voor Ronaldo om in het shirt van Al-Nassr te spelen, is waarschijnlijk de thuiswedstrijd tegen Al-Ettifaq op zondag 22 januari. Met Ronaldo in de gelederen wil de topclub uit Riyad de koppositie in de Saudische Premier League vast zien te houden. De voorsprong op aartsrivaal Al-Hilal bedraagt vier punten, terwijl Al Shabab met het winnen van een inhaalwedstrijd nog op een punt zou kunnen komen. Er zijn twaalf wedstrijden gespeeld in de Saudische competitie, die over dertig speelrondes gaat.