AZ kan hoge verwachtingen niet waarmaken en zakt naar plaats vijf

Zaterdag, 7 januari 2023 om 20:39 • Guy Habets

AZ en Vitesse zijn zonder overwinning uit de winterse onderbreking gekomen. De twee ploegen hielden elkaar geruime tijd in evenwicht en de 1-1 eindstand was dan ook logisch. Vangelis Pavlidis dacht een kwartier voor tijd de winnende te hebben gemaakt, maar in de slotfase besliste invaller Mohamed Sankoh anders.

AZ en Vitesse traden allebei met een basisdebutant aan. Djordje Mihailovic, die werd overgenomen van CF Montréal, bewees zich tijdens de voorbereiding op de herstart van het seizoen en nam het plekje van de geschorste Dani de Wit over. Ook Milos Kerkez was er om die reden niet bij en werd op linksback vervangen door Mees de Wit. Mitchell Dijks maakte ondertussen op dezelfde positie zijn eerste minuten voor Vitesse en zag in de eerste helft dat beide ploegen het publiek in het AFAS Stadion niet konden vermaken.

De thuisploeg was de bovenliggende partij, maar veel had dat niet om het lijf. Veel kansen werden er niet bij elkaar gespeeld en pas na de rust ontbrandde de wedstrijd echt. Dat was te danken aan Vitesse, dat counters steeds vaker gevaarlijk uitspeelde en via Million Manhoef ook op voorsprong had moeten komen. De rappe aanvaller, die Ajax in de Johan Cruijff ArenA al velde met twee doelpunten, kwam oog in oog met Hobie Verhulst echter niet als winnaar uit de strijd. Aan de andere kant toonde Tijjani Reijnders, die deze week zijn contract bij AZ verlengde, zich het actiefst. Kjell Scherpen was echter op zijn post.

Een kwartier voor tijd werd de ban dan toch gebroken. Een wippertje van Jens Odgaard belandde bij Pavlidis, die op de rand van buitenspel door mocht en kiezelhard raak schoot in de verre hoek: 1-0. Phillip Cocu, de trainer van Vitesse, wisselde daarop meteen aanvallend in de hoop toch nog een resultaat af te kunnen dwingen in Alkmaar. Een gouden ingreep van Cocu, want invaller Mohamed Sankoh prikte drie minuten voor tijd de 1-1 tegen de touwen. De spits stond helemaal vrij en tikte een voorzet vanaf rechts van Carlens Arcus met de knie in. Daar bleef het bij.