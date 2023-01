Chiesa staat met briljante actie op als Juventus al aan puntenverlies denkt

Juventus heeft zaterdag opnieuw een late overwinning bijgeschreven. Drie dagen na de 0-1 overwinning op Cremonese, met Arek Milik als matchwinner in blessuretijd, wist La Vecchia Signora ook met 1-0 te winnen van Udinese. Rechtsback Danilo was de held van Juventus in de 86ste minuut, na een prachtige actie van Federico Chiesa. Een geslaagde generale voor de kraker tegen koploper Napoli van volgende week. Het verschil is nog maar vier punten, al komt de lijstaanvoerder zondag pas in actie tegen Sampdoria.

Bij Juventus keerden WK-gangers Ángel Di María en Adrien Rabiot terug in de basisopstelling. De woensdag nog trefzekere Milik werd voorin vervangen door Moise Kean. Trainer Massimiliano Allegri kent een behoorlijk volle ziekenboeg: Dusan Vlahovic, Paul Pogba, Juan Cuadrado, Bremer en aanvoerder Leonardo Bonucci zijn voorlopig niet inzetbaar. Na een minuut applaus voor de vrijdag overleden Gianluca Vialli, die met Juventus de Champions League veroverde in 1996, gingen beide ploegen van start in het Juventus Stadium.

Udinese was enigszins verrassend de bovenliggende partij in de beginfase. Beto leek na bijna twintig minuten te scoren middels een kopbal, maar Wojciech Szczesny bracht op fraaie wijze redding voor de thuisclub. Slechts een minuut later gebeurde hetzelfde aan de overkant: Marco Silvestri belette de koppende Daniele Rugani het scoren met een katachtige reflex. Udinese had bijna zestig procent balbezit in de eerste helft, al leverde dat niet de voorsprong op. Juventus wachtte geduldig af en loerde op de counter.

In de beginfase na rust gaf Juventus waarschuwingen af met een volley van Kean die maar net over het doel vloog en een knal van Filip Kostic waar de alerte Silvestri een antwoord op had. De doelman van Udinese was er vervolgens snel bij om ook Manuel Locatelli van scoren af te houden. Allegri greep na een uur in en haalde de moegestreden Di María naar de kant. Milik mocht het laten zien in het laatste halfuur. Juventus ging nadrukkelijk op jacht naar de zo gewenste 1-0, al ontbrak het de ploeg aan stootkracht voorin. Desondanks kwam de treffer er met nog vier minuten op de klok.

De sterk ingevallen Chiesa zette de aanval zelf op en werd vervolgens op maat bediend door collega-invaller Leandro Paredes. Chiesa nam de bal prachtig aan op de borst en wist gelijk de mee opgekomen Danilo aan te spelen, met de rechtsback die voor een leeg doel keihard kon raak schieten: 1-0. De vreugde en opluchting was logischerwijs zeer groot bij alles en iedereen bij Juventus. De sterk ingevallen Chiesa leek zelf voor de 2-0 te zorgen in de slotminuut, maar op het laatste moment bracht Jaka Bijol redding voor Udinese. Juventus overleefde de vier minuten aan blessuretijd en is daarom voorlopig de nummer twee in de Serie A.