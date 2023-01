Noppert legt uit waarom hij tegen RKC liever geen oranje shirt wilde dragen

Zaterdag, 7 januari 2023 om 19:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:25

Andries Noppert droeg zaterdag tegen RKC Waalwijk (0-0) met enige tegenzin een oranje keepersshirt. De doelman van sc Heerenveen diende het verzoek in om met een andere kleur te mogen spelen in Noord-Brabant, maar daar ging de KNVB niet mee akkoord. Noppert keepte een sterk WK met het Nederlands elftal en staat daardoor extra in de belangstelling, waardoor hij liever geen wedstrijden keept in het oranje.

"Daar ben ik zelf geen voorstander van en de club ook niet", verklaart Noppert na afloop voor de camera van ESPN. Desondanks ging de wedstrijdleiding in Waalwijk niet akkoord met het verzoek van Heerenveen en Noppert. "Als dat niet wordt geaccepteerd, dan moet je dat gewoon accepteren. Gelukkig hoef ik er zelf niet te veel naar te kijken, maar ik heb het liever niet. Dan krijg je weer die poppenkast er overheen. Er wordt al veel geschreven. Als je me in het oranje zet, dan blijft dat nog wel even", verzucht de boomlange keeper in Friese dienst.

Andries Noppert is blij dat hij weer wedstrijden kan keepen en de 'poppenkast' voorbij is. — ESPN NL (@ESPNnl) January 7, 2023

Noppert is na alle drukte op en rondom het WK in Qatar blij dat hij zichzelf weer doelman van Heerenveen mag noemen. "Volgens mij wil iedereen liever wedstrijden spelen dan trainen", verduidelijkt de international van Oranje. "Van trainen word je beter en kun je bepaalde dingen doen. Maar ik ben meer van de wedstrijden spelen. dus ik ben blij dat het weer begonnen is. Het is lekker dat je hier de focus op kan leggen, dat van Oranje zal waarschijnlijk wel een beetje wegebben", besluit Noppert.

De Heerenveen-keeper belegde bij terugkeer in Friesland eind december een speciale persconferentie. De belangstelling voor de 2.03 meter lange goalie bleek na het WK zo groot dat geïnteresseerde media de kans kregen de Oranje-international te bevragen in het Abe Lenstra Stadion. Op het persmoment deed Noppert de oproep om hem niet te achtervolgen. Hij kwam met het verzoek nadat hij bij een hotel in Apeldoorn was gespot en stiekem werd gefotografeerd.

"Waar ik slecht tegen kan is dat mensen mij gaan volgen omdat ze misschien niet durven vragen om een fotootje", bracht Noppert zijn ergernis naar voren op het persmoment. "Dan denk ik: waarom? Ik ben een open boek. Ik kan niet meer overal gaan en staan waar ik wil, maar ik vind het fantastisch om met iedereen op de foto te gaan en wil daar graag de tijd voor nemen."