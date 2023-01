Wout Weghorst laat zich zien met treffer én misser bij overwinning Besiktas

Zaterdag, 7 januari 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:22

Besiktas heeft in eigen huis een belangrijke zege geboekt op Kasimpasa: 2-1. Wout Weghorst was belangrijk voor zijn ploeg door diep in de blessuretijd van de eerste helft de 2-0 aan te tekenen. Cenk Tosun was na een halfuur spelen goed voor de openingstreffer. De aansluitingstreffer van Ahmet Engin na rust was niet genoeg om Besiktas van de drie punten af te houden. Door de overwinning stijgt Besiktas naar de vijfde plaats in de Turkse Süper Lig, terwijl Kasimpasa het moet doen met plek dertien.

Besiktas-trainer Senol Günes besloot Dele Alli op de bank te laten beginnen. De Engelsman maakt tot op heden geen onuitwisbare indruk in Istanbul. Wel had de oefenmeester een basisplaats in huis voor Weghorst, die een spitsenduo vormde met Tosun. Bij Kasimpasa besloot trainer Selçuk Inan om Ryan Donk te laten starten. De Surinaams international stond opgesteld als middelste van de drie centrumverdedigers. Na een klein half uur spelen kwam Besiktas op voorsprong. Een aanval van de thuisploeg leek te mislukken, maar Kasimpasa kreeg de bal niet goed weg. Salih Uçan kon daardoor oppikken en de de middenvelder had een subtiele lobpass in huis op Tosun. De spits rondde vervolgens koelbloedig af: 1-0.

Luttele minuten na de openingstreffer werd ook Kasimpasa gevaarlijk. Mamadou Fall kon na niet al te overtuigend verdedigen bij Besiktas doorlopen, maar de Senegalees zag doelman Mert Günok uitstekend redding brengen. Scheidsrechter Zorbay Küçük besloot om zes minuten bij te trekken en daarin gebeurde er genoeg. Eerst werd Tosun licht aan zijn shirt getrokken in de zestien, maar Küçük vond het niet genoeg voor een strafschop. In de zesde minuut van de blessuretijd konden de supporters in het Vodafone Park alsnog juichen. Nathan Redmond had een uitstekende steekpass in huis op Weghorst, die na een blik op het doel met links in de korte hoek wist af te ronden: 2-0.

In de tweede helft had Weghorst zijn tweede treffer van de wedstrijd moeten maken. De spits had een fraaie solo in huis en leek op weg naar de 3-0, maar hij zag zijn matige poging tegengehouden worden door doelman Ertugrul Taskiran. Die misser kwam Besiktas duur te staan, want drie minuten later tekende Kasimpasa voor de aansluitingstreffer. Op aangeven van Fall, die vrijheid genoot aan de rechterkant van het strafschopgebied, kopte Ahmet Engin bijzonder fraai binnen in de verre hoek: 2-1. Aan de andere kant kreeg Besiktas alsnog de kans om het duel in het slot te gooien. Op aangeven van Gedson Fernandes kopte invaller Jackson Muleka echter recht op Taskiran af. In de slotfase was Günok van groot belang voor Besiktas door een kopbal te pareren, terwijl Fernandes aan de andere kant pech had in de afronding.