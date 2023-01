Kwakman doet navraag: ‘Hij begrijpt niet dat Ajax hem zo graag wil hebben’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 18:32 • Guy Habets • Laatste update: 19:27

Kees Kwakman vraagt zich af of Ajax er goed aan doet om Julian Balerdi Rossa te halen. De analist won informatie in over de Argentijnse verdediger bij Kévin Diaz, een voormalig ploeggenoot van Kwakman die nu analist is voor de Franse tv. De verhalen die hij hoorde over de verdediger van Olympique Marseille stemden de Volendammer erg ongerust.

Vrijdag meldde De Telegraaf dat Balerdi hoog op het verlanglijstje staat van Ajax. De rechtsbenige centrale verdediger zou meermaals zijn bekeken door scouts Henk Veldmate en Hans van der Zee en deze transferwindow zou het moment zijn voor de Amsterdammers om toe te slaan. Dat was reden voor Kwakman om op onderzoek uit te gaan. "Een oud-ploeggenoot, Kévin Diaz, vroeg aan mij of Ajax echt in hem geïnteresseerd is", vertelde de analist bij NH Sportcafé. "Daarna vertelde hij dat hij zelf niet zo enthousiast is over Balerdi."

Dat heeft met name te maken met de defensieve kwaliteiten van de 23-jarige Argentijn. "Aan de bal vindt Diaz hem nog wel oké, en mede daardoor zou hij in de Eredivisie wat makkelijker overeind kunnen blijven dan in Frankrijk. Maar toch begrijpt hij echt niet dat Ajax hem zo graag wil hebben. Natuurlijk is het maar een mening van één analist uit Frankrijk, maar dit is al geen goed begin. Diaz zegt echt dat het met name verdedigend matig is."

Balerdi (23) debuteerde op negentienjarige leeftijd bij Boca Juniors en stond lange tijd te boek als een van de grootste talenten in het Argentijnse voetbal. Borussia Dortmund sloeg in januari 2019 toe en haalde hem voor circa zeventien miljoen euro naar Duitsland. In dat jaar kwam hij ook tot twee interlands, al waren hem in totaal slechts vijftien minuten gegund. Balerdi werd destijds ook met veel aandacht gevolgd door toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars. De mandekker ligt nog tot medio 2026 vast bij l'OM.