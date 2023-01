RKC en Heerenveen hebben vizier niet op scherp staan en pakken een punt

Zaterdag, 7 januari 2023 om 18:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:31

RKC Waalwijk en sc Heerenveen hebben elkaar zaterdag in evenwicht gehouden. Beide ploegen kwamen ondanks meerdere kansen niet tot scoren: 0-0. Zowel RKC als Heerenveen kende goede fases in de wedstrijd, maar het vizier bij met name Mats Seuntjens, die de paal trof, en Sydney van Hooijdonk stond niet op scherp. Door het gelijkspel blijft Heerenveen op de achtste plaats staan, terwijl RKC een plekje klimt en nu negende staat.

Bij RKC begon Seuntjens in de basis. Voor de aanvallende middenvelder, die in de spits begon, betekende het zijn eerste basisplaats voor de Waalwijkers in de Eredivisie. Trainer Joseph Oosting opteerde voor een 5-3-2-opstelling. Naast Seuntjens stond Mika Biereth in de aanval. Mede daarom begon Zakaria Bakkali op de bank. Bij Heerenveen stond Andries Noppert 'gewoon' in de basis. De Oranje-international had tijdens het WK alle schijnwerpers op zich gericht en werd in verband gebracht met een vertrek uit Friesland, maar van een vertrek is het nog niet gekomen. Voorin koos trainer Kees van Wonderen voor Simon Olsson, Van Hooijdonk en Amin Sarr. De twee laatstgenoemden waren met name in het begin van de eerste seizoenshelft zeer productief.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een gelijkwaardige openingsfase was het RKC dat voor het eerste gevaar tekende. Na een vlotlopende aanval kwam de bal voor de voeten van Seuntjens terecht, die over schoot. Aan de andere kant was Rami Al Hajj dreigend. Zijn schot met rechts kon simpel worden gekeerd door RKC-doelman Etienne Vaessen. Aan de andere kant was Biereth dicht bij de openingstreffer. De Deense spits werd goed aangespeeld en zocht de verre hoek, maar stuitte op het uitgestoken rechterbeen van Noppert. Amper een minuut later vond Sarr wat ruimte en hij beproefde zijn geluk met een schot, dat maar net over het doel van Vaessen ging. Voor rust was Heerenveen het dichtst bij de voorsprong. Eerst zag Van Hooijdonk zijn vrije trap uit kansrijke positie in de muur belanden, waarna Al Hajj zijn schot wederom gekeerd zag worden door Vaessen.

Na rust bleef Heerenveen aandringen. Van Hooijdonk kwam in goede scoringspositie terecht, maar stuitte tweemaal van dichtbij op Vaessen. Aan de andere kant kreeg Seuntjens een goede mogelijkheid, maar de spits stuitte uit een lastige hoek van dichtbij op Noppert. Biereth had de bal graag gehad en was daarom boos op Seuntjens. Even later liep de communicatie tussen de twee beter. Biereth bracht Seuntjens in stelling, die oog-in-oog met Noppert de paal trof. Oosting besloot frisse krachten nodig te hebben en bracht Saïd Bakari en Bakkali.

Bij Heerenveen maakte Pelle van Amersfoort zijn rentree voor de Friezen na een uitstap bij het Poolse Cracovia. Grote tegenvaller voor Heerenveen was het uitvallen van Sven van Beek. De centrumverdediger moest het veld met een ogenschijnlijk zware knieblessure verlaten. In de vier minuten aan blessuretijd werden er vervolgens geen kansen meer gecreëerd, waardoor de 0-0 stand op het bord bleef staan.