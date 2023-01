Real Madrid komt ongelukkig moment Alaba niet te boven en gaat ten onder

Zaterdag, 7 januari 2023 om 18:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:35

Real Madrid is zaterdag tegen de eerste nederlaag van 2023 aangelopen. Trainer Carlo Ancelotti zag zijn ploeg behoorlijk ploeteren en uiteindelijk met 2-1 verliezen van het sterke en dappere Villarreal. Karim Benzema scoorde nog wel vanaf elf meter, maar dat bleek niet voldoende om de tweede nederlaag van het seizoen te voorkomen. Goed nieuws voor koploper Barcelona, dat zondag bij winst op Atlético Madrid drie punten kan uitlopen.

Ancelotti wisselde zijn ploeg op negen plaatsen ten opzichte van de midweekse bekerzege op CP Cacereño. Onder meer Luka Modric, Toni Kroos en Karim Benzema keerden derhalve terug in de basisopstelling. Een sterke formatie dus, al was de start niet erg veelbelovend. De thuisclub kwam in de vijfde minuut bijna op voorsprong. Alberto Moreno trok de bal voor vanaf links en Francis Coquelin had pech dat zijn bal achter het standbeen langs tegen de paal kwam. Villarreal was duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft. Goede kansen waren echter niet besteed aan onder meer Yeremi Pino en Álex Baena, die maar net naast schoot. Thibaut Courtois stond ook een aantal keer goed opgesteld om Real te behoeden voor een achterstand.

??????, ??????????.. ?? De Fransman Francis Coquelin schiet Villarreal na amper vijf minuten bijna op voorsprong met een wonderbal ?? Helaas voor hem belandt de poging op de paal ??#ZiggoSport #VILRMA #Coquelin pic.twitter.com/au8FISHYyt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

Bij het tegenvallende Real was het voornamelijk Benzema die voor gevaar zorgde in de eerste helft. Daarnaast stelde de Fransman Vinícius Júnior bijna in staat om te scoren. De Braziliaan vond de alerte Pepe Reina op zijn weg. Geen doelpunten halverwege, al kwam daar kort na rust al snel verandering in. Na slordig balverlies van Ferland Mendy kwam de bal na een vlotte aanval terecht bij Pino, die Courtois van binnen de zestien verschalkte: 1-0. Mendy deed nog een dappere poging op de doellijn, maar de openingsgoal was niet meer te voorkomen. Benzema had snel wat terug kunnen doen, maar met drie verdedigers op de lijn slaagde hij daar niet in. Juan Foyth wist de aanvaller uiteindelijk van scoren af te houden.

De gelijkmaker van Real kwam er alsnog na een uur spelen. Foyth bleek kort voor de kans hands te hebben gemaakt in een duel met Vinícius. Na een lange check bij de VAR ging de bal dus op de stip. Benzema stuurde Reina de verkeerde hoek in en bracht de bezoekers op 1-1. Het zelfvertrouwen leek daarmee terug te keren bij Real, maar het was juist Villarreal dat de zege wist binnen te slepen. Slechts een minuut na de gelijkmaker kreeg de thuisploeg een strafschop na ongelukkig hands van David Alaba, die weggleed en de bal zo op zijn hand kreeg. Gerard Moreno ging achter de bal staan en tekende onberispelijk voor de 2-1.

Villarreal komt ?????? ???????????????? op voorsprong! ?? De ploeg in het geel schiet uit de startblokken de tweede helft en bekronen het harde werk van de eerste helft met een doelpunt! ? Doelpuntenmaker: Yeremy Pino ??#ZiggoSport #VILRMA #Pino pic.twitter.com/D5HIXuFgXO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

Ancelotti bracht in de slotfase onder meer Marco Asensio, Rodrygo en Eduardo Camavinga binnen de lijnen in een poging de nederlaag nog af te wenden. Rodrygo leek in minuut 77 op weg naar de gelijkmaker na een goede pass van achteruit van Federico Valverde. Zijn schot vloog echter voor het doel van Reina langs. Ook Vinícius faalde in kansrijke positie met een lob over de lat, al deed hij deed wel in buitenspelpositie. Villarreal bleef gegroepeerd verdedigen en loeren op de counter met de onvermoeibare Gerard Moreno. Ver in blessuretijd stuitte de ingevallen Arnaut Danjuma nog op de sterk keepende Courtois. De Nederlander miste ook nog met een schuiver van 25 meter afstand toen de Belgische doelman mee naar voren was gerend voor een hoekschop. Na tien minuten aan blessuretijd klonk het laatste fluitsignaal en kon Villarreal de eerste zege op Real sinds 2018 gaan vieren.

Een ?????????????? VAR-moment zorgt voor de 1-1 ?? Karim Benzema schiet vanaf 11 meter binnen na een gekregen penalty ?#ZiggoSport #VillarrealRealMadrid #Benzema pic.twitter.com/6QaD9oiJBI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

??????????, nummer twee ?? Ook voor Villarreal gaat de bal op de stip na een ongelukkige handsbal van Alaba ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/n3nJloge6m — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023

Arnaut ?????? ?????? ?????! ????

In de allerlaatste minuut van de wedstrijd krijgt Danjuma een giga kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar hij schiet op nonchalante wijze mis ?



Desondanks weet Villarreal de wedstrijd wel met 2-1 te winnen van grootmacht Real Madrid ?? pic.twitter.com/AiSLJmhPSK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 7, 2023