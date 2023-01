‘Xavi staakt zoektocht en breekt intern lans voor opgeleefde Frenkie de Jong’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 17:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:34

Xavi lijkt niet langer op zoek naar een externe opvolger van Sergio Busquets, die Barcelona deze zomer zo goed als zeker gaat inruilen voor Inter Miami FC. Bronnen melden aan Sport dat trainer Xavi zo tevreden is over het spel van Frenkie de Jong dat aankopen volgens hem niet langer nodig zijn. De opvolging van Busquets, die in februari een definitief besluit wil nemen, is al enige tijd een belangrijk thema in het Spotify Camp Nou.

De Jong stond vorig jaar zomer nog op de nominatie om Barcelona te verlaten en de start van dit seizoen was allesbehalve bevredigend voor de middenvelder. De Oranje-international behoort de laatste tijd echter steevast tot de uitblinkers, waardoor Xavi hem voor de Catalaanse grootmacht wil behouden. De Jong vervult volgens de coach een belangrijk rol kort voor de verdediging van Barcelona. De tevredenheid is zelfs zo groot dat Xavi intern heeft aangegeven dat de Nederlander de logische opvolger is van Busquets als nummer 6.

Korte tijd geleden leek de vlag er nog heel anders bij te hangen. Xavi en technisch directeur Jordi Cruijff zagen wel wat in de komst van Martín Zubimendi, een 23-jarige middenvelder van Real Sociedad met een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro. Vanwege de financiële situatie van Barcelona en de opleving van De Jong lijkt Zubimendi inmiddels geen optie meer te zijn voor de technische leiding. Voorzitter Joan Laporta schoof overigens Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers deze week nog naar voren als opvolger van Busquets door hem 'een geweldige speler' te noemen. Het is onduidelijk of Barcelona daadwerkelijk een bod neerlegt in Engeland.

Sport verwacht dat Xavi gaat bouwen aan een middenveld met De Jong als controleur en Gavi en Pedri op de flanken. De jonge en getalenteerde middenvelders genieten al het hele seizoen het vertrouwen van hun trainer. Het lijkt in ieder geval uitgesloten dat De Jong op korte termijn wordt verkocht door Barcelona, dat wel enkele opties openhoudt voor aankomende zomer. In dat kader wordt in de Spaanse media gesproken over de eventuele komst van N'Golo Kanté en/of Jorginho, al heeft alles te maken met de economische situatie over een halfjaar.

Laporta is net als Xavi zeer tevreden over de inbreng van De Jong bij Barcelona. Een verkoop van de middenvelder is wat betreft de voorzitter dan ook volstrekt onbespreekbaar. "Frenkie is niet te koop. Hij mocht vorig jaar zomer al niet weg en dat zal ook dit jaar niet gaan gebeuren. De Jong is een erg aantrekkelijke voetballer. maar dat wisten we al. Maar ik benadruk nog maar eens dat over een verkoop niet te praten valt", zo klinkt het zaterdag in de Spaanse media.