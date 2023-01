Chelsea wil zich na komst van Andrey Santos versterken met Frans international

Zaterdag, 7 januari 2023

Chelsea heeft zich versterkt met Andrey Santos, zo melden de Londenaren via de officiële kanalen. De Braziliaan komt voor zo'n 12.5 miljoen euro over van Vasco da Gama. De achttienjarige middenvelder was het afgelopen seizoen belangrijk voor zijn club, door in 33 wedstrijden acht keer te scoren. Daarmee hielp hij Vasco da Gama aan promotie naar de Série A, het hoogste Braziliaanse niveau. De Londenaren willen zich volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano bovendien versterken met Marcos Thuram.

"Dit is een hele grote kans voor mij", jubelt Santos op de website van Chelsea. "Dit is een grote club die in een grote competitie speelt, de Premier League. Ik kan niet wachten. De spelers hier zijn zo goed en ik ben heel blij om hier te zijn." Santos maakte in de Onder 20-ploeg van zijn inmiddels voormalig werkgever een uitstekende indruk als box-to-box-middenvelder en maakte op de laatste speeldag van het seizoen 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Tijdens het afgelopen seizoen maakte de 1,80 meter lange jongeling als gezegd acht doelpunten, waarmee hij Vasco da Gama aan een derde plaats en dus promotie naar het hoogste niveau hielp.

Santos is niet de enige aanwinst die the Blues deze winter proberen aan te trekken. De ploeg van manager Graham Potter is bijzonder geïnteresseerd in de diensten van Enzo Fernández, die net als Santos een centrale middenvelder is. De 21-jarige ster van Benfica maakte op het afgelopen WK in Qatar, waar hij met Argentinië wereldkampioen werd, een bijzonder goede indruk. Het leverde hem de titel van beste jonge speler van het WK op. Benfica, dat een uitstekend seizoen kent en tot voor kort nog ongeslagen was, wil zijn pupil niet laten gaan. Alleen als de transferclausule van 120 miljoen geactiveerd wordt, is een vertrek van el Gordo eventueel mogelijk. Chelsea lijkt echter minder te willen betalen, wat tot irritatie leidde bij succestrainer Roger Schmidt. De Duitser noemde de intenties van Chelsea onder meer 'respectloos'.

Marcos Thuram

Romano meldt dat Chelsea zich bovendien wil versterken met Thuram. Volgens de Italiaanse journalist zijn de gesprekken tussen de Londenaren en Borussia Mönchengladbach inmiddels geopend. De negenvoudig Frans international loopt in juni uit zijn contract in Duitsland en is daarom een aantrekkelijke, goedkope optie voor vele topclubs, schrijft Romano. Santi Aouna van Foot Mercato wist eerder al te melden dat Thuram zijn tijd neemt om zijn toekomstplannen te bepalen. De centrumaanvaller sloot zich in de zomer van 2019 aan bij Mönchengladbach en kwam tot nu toe tot 119 wedstrijden, 41 doelpunten en 26 assists voor die Fohlen.