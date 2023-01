Loting Copa del Rey levert absolute kraker op; bijna alle topploegen spelen uit

Zaterdag, 7 januari 2023 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:05

De loting voor de achtste finales van de Copa del Rey heeft een absolute kraker opgeleverd in de vorm van Villarreal - Real Madrid. Barcelona heeft het met een uitwedstrijd bij derdedivisionist AD Ceuta CF op papier een stuk beter getroffen. Atlético Madrid reist af naar Oost-Spanje, waar het op bezoek gaat bij Levante. De wedstrijden worden op woensdag 18 januari afgewerkt.

Real Madrid bereikte de achtste finale van het nationale bekertoernooi door op dinsdag een moeizame 0-1 overwinning bij vierdeklasser Cacereno te boeken. Een treffer van Rodrygo in de 69e minuut bepaalde het verschil tussen de ploegen. Villarreal won dinsdagavond overtuigend van tweede divisionist Cartagena: 1-5. De ploeg van trainer Quique Setién plaatste zich mede dankzij een treffer van Oranje-international Arnaut Danjuma voor de volgende ronde.

Barcelona had het woensdag een stuk lastiger bij CF Intercity. De thuisploeg kwam maar liefst drie keer op gelijke hoogte dankzij evenzoveel treffers van Oriol Soldevila. Barcelona werd gedwongen tot het spelen van een verlenging tegen de derdedivisionist, waarin het via Ansu Fati alsnog een 3-4 voorsprong over de streep wist te trekken. Atlético wist zich eveneens op woensdag te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van trainer Diego Simeone won bij Real Oviedo dankzij treffers van Marcos Llorente en Pablo Barrios.

Justin Kluivert mag met Valencia op bezoek bij tweededivisionist Sporting Gijón. De Nederlandse vleugelaanvaller was woensdag belangrijk met doelpunt en een assist tijdens de 0-3 zege bij La Nucia, de nummer elf van de Spaanse derde divisie. Ook Sevilla, dat in LaLiga grote degradatiezorgen kent, speelt een uitwedstrijd. De ploeg van trainer Jorge Sampaoli treft Deportivo Alavés, uitkomend op het tweede niveau. Bekerhouder Real Betis neemt het thuis op tegen CA Osasuna.

Volledige loting achtste finales Copa del Rey:

AD Ceuta FC - Barcelona

Levante UD - Atlético Madrid

Sporting Gijón - Valencia

Deportivo Alavés - Sevilla

Real Betis - CA Osasuna

Villarreal - Real Madrid

Real Sociedad - RCD Mallorca

Athletic Club - RCD Espanyol