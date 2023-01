Liverpool is serieus en hoort prijskaartje van Atalanta voor Koopmeiners

Zaterdag, 7 januari 2023 om 16:26 • Wessel Antes

Teun Koopmeiners geniet daadwerkelijk belangstelling van Liverpool, zo bevestigt La Gazzetta dello Sport nadat de Engelse kwaliteitskrant The Telegraph onlangs al met de primeur kwam. De roze sportkrant weet nu zelfs voor welk bedrag de Oranje-international mag vertrekken bij Atalanta: minstens veertig miljoen euro. De 24-jarige linkspoot ligt in Bergamo nog vast tot medio 2025.

Koopmeiners speelde zich volgens La Gazzetta tijdens het afgelopen WK in de kijker bij Liverpool. In de kwartfinale tegen Argentinië gaf de middenvelder de briljante assist op Wout Weghorst (2-2), waardoor Nederland er een verlenging uit wist te slepen. Tijdens de verloren strafschoppenserie schoot Koopmeiners zijn eigen penalty raak. Steven Berghuis en Virgil van Dijk misten echter, terwijl Andries Noppert geen enkele strafschop wist te keren. Koopmeiners staat inmiddels op vijftien interlands voor Oranje, waarvan vijf tijdens het afgelopen WK.

Naast zijn prestaties in Qatar laat Koopmeiners zich dit seizoen ook zien in de Serie A. De in Castricum geboren controleur is al het gehele seizoen een vaste waarde bij Atalanta. Na zestien optredens staat Koopmeiners op vier doelpunten en twee assists. In totaal staat de voormalig AZ’er al op 59 officiële wedstrijden voor la Dea, dat hem met flinke winst kan verkopen aan Liverpool. Koopmeiners kwam in de zomer van 2021 voor zo’n veertien miljoen euro over van de Alkmaarders.

De verwachting is echter dat Atalanta pas open staat voor een verkoop van Koopmeiners in de komende transferzomer. Een daadwerkelijke overgang van de middenvelder zou betekenen dat hij van de ene Nederlandse enclave in de andere stapt. Bij Atlanta speelt Koopmeiners momenteel samen met Hans Hateboer en Marten de Roon, terwijl Liverpool met Virgil van Dijk en Cody Gakpo twee Nederlanders onder contract heeft staan. Daarnaast is Pepijn Lijnders, de assistent van manager Jürgen Klopp, van Nederlandse komaf. Met name hij zou gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van Koopmeiners.