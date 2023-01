AZ is geïnteresseerde clubs voor en slaat belangrijke slag voor de toekomst

Zaterdag, 7 januari 2023 om 16:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:26

AZ is zaterdag tot een akkoord gekomen met Tijjani Reijnders over het openbreken en verlengen van het tot medio 2025 lopende contract van de middenvelder. De 24-jarige controleur ligt met de nieuwe verbintenis tot de zomer van 2027 vast in Alkmaar. Reijnders werd door De Telegraaf onlangs samen met Sam Beukema genoemd bij Fiorentina en Bologna, maar hij kiest er dus voor om AZ trouw te blijven. Het is onbekend of de Serie A-clubs deze zomer terugkeren voor de jonge middenvelder.

"Zoals ik tijdens mijn vorige contractverlenging (in 2021, red.) al zei, voelde ik veel vertrouwen van de club en mikte ik op een basisplaats", verklaart Reijnders op de website van zijn werkgever. "Dit seizoen heb ik mijn kans gegrepen. De afgelopen seizoenen kreeg ik al steeds meer speelminuten en vanaf de zomer wist ik dat dit mijn jaar moest worden. Ik ben blij met mijn persoonlijke groei en we hebben een bijzonder team. Ik heb het gevoel dat we tot veel in staat zijn. En ik doe mijn uiterste best om mijn bijdrage daarin te leveren." De middenvelder stond aan de aftrap van alle 26 officiële duels van AZ dit seizoen en in de Eredivisie miste hij zelfs nog geen minuut.

??? ???????? ?????? ?????????????? ??????????????????! ?? Tijjani Reijnders verlengt zijn contract bij AZ tot medio 2027! #AZ #TR6 — AZ (@AZAlkmaar) January 7, 2023

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is zeer tevreden met het langer aanblijven van Reijnders bij AZ. "Tijjani heeft de afgelopen jaren geduld moeten hebben, maar iedereen ziet waar dat toe kan leiden. Door hard te blijven werken en zijn kansen te grijpen, heeft hij zich in het elftal geknokt. Hij is een bepalende speler aan het worden. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel rek in de ontwikkeling van Tijjani zit. Deze contractverlenging is dan ook dik verdiend voor hem." Reijnders wordt zaterdagavond overigens gehuldigd voor het feit dat hij inmiddels op honderd wedstrijden staat in het shirt van AZ.

AZ weet dus een belangrijke slag te slaan voor de toekomst. Afgelopen zomer was dat wel anders, want toen namen de Alkmaarders afscheid van Owen Wijndal (Ajax) en Fredrik Midtsjö (Galatasaray), terwijl een jaar eerder onder meer Teun Koopmeiners, Myron Boadu, Calvin Stengs en Marco Bizot vertrokken. Jesper Karlsson is ook al vaak in verband gebracht met een vertrek, maar de linksbuiten is voorlopig nog in het AFAS Stadion te bewonderen.