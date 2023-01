Ten Hag zag Manchester United jarenlang ‘heel veel middelmaat’ inkopen

Zaterdag, 7 januari 2023 om 15:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:53

Erik ten Hag legt de lat hoog bij Manchester United. De immer kritische manager is blij met de diverse aankopen die hij voorafgaand aan dit seizoen heeft gedaan, maar hij plaatst ook gelijk een kanttekening. Ten Hag is namelijk van mening dat de Engelse grootmacht in de afgelopen jaren veel te vaak middelmaat heeft ingekocht.

Ten Hag miste vorig seizoen een bepaalde mentaliteit en spirit toen hij Manchester United aan het werk zag. De van Ajax afkomstige manager vroeg zich in de eerste weken op Old Trafford zelfs af hoe the Red Devils ooit zo groot zijn geworden. "In het centrum stonden vroeger persoonlijkheden als Jaap Stam, Nemanja Vidic en Rio Ferdinand. En altijd een strateeg op het middenveld. Roy Keane was de baas en Paul Scholes een geweldige voetballer en een persoonlijkheid", zo klinkt het in gesprek met Sky Sports.

"Ik denk ook aan spelers als Ryan Giggs en David Beckham", wijst Ten Hag naar nog eens twee spelers uit de gouden jaren van Manchester United. "Dat is de cultuur van deze club. Ik heb daar heel zorgvuldig naar gekeken en concludeerde dat het elftal van afgelopen seizoen erg fragiel en kwetsbaar was." De manager brengt vervolgens het transferbeleid ter sprake. "Bij het aantrekken van spelers kijken we naar kwaliteit en technische vaardigheden. Maar de kwaliteiten op mentaal gebied zijn minstens zo belangrijk. We moesten de mentale weerbaarheid terugbrengen."

Ten Hag trekt een harde conclusie over het aankoopbeleid van de afgelopen seizoenen. "Manchester United heeft in de afgelopen jaren ongelooflijk veel spelers gekocht die niet goed genoeg waren. Er is heel veel middelmaat ingekocht en dat is bij deze club simpelweg niet goed genoeg. Het shirt van United weegt zwaar. Alleen echte persoonlijkheden die onder druk kunnen presteren, kunnen hier spelen." Met die conclusie in het achterhoofd deed Ten Hag zaken. "We hadden behoefte aan persoonlijkheden, daarom was de komst van Casemiro zo belangrijk. Samen met Raphaël Varane hebben we nu nog een speler die weet wat het is om prijzen te winnen."

De zo gewenste winnaarsmentaliteit ziet Ten Hag ook terug bij de overige zomeraankopen. "Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Casemiro en Antony zijn allemaal vechters, terwijl Christian Eriksen een technische winnaar is en een echte persoonlijkheid. Alleen het beste van het beste is goed genoeg voor ons. Alle spelers die Manchester United koopt moeten aan de hoogste standaard voldoen", aldus Ten Hag, die zijn ploeg vrijdag met 3-1 zag winnen van Everton in de derde ronde van de FA Cup.