Gullit is het roerend eens met harde conclusie Van Halst over Memphis

Zaterdag, 7 januari 2023 om 14:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:50

Ruud Gullit en Jan van Halst zijn somber gestemd over de positie van Memphis Depay in de pikorde van Barcelona. De Catalaanse grootmacht wil de aanvaller niet tussentijds laten vertrekken, maar daar lijkt ook alles mee gezegd. De analisten verwachten niet dat Memphis in de nabije toekomst nog een grote rol gaat spelen in het elftal van trainer Xavi.

"Het lijkt of ze hem niet laten gaan voor de breedte", concludeert Gullit in Ziggo Sport Voetbalcafé. "Dat ze denken dat er straks nog blessures kunnen zijn. Er zijn zoveel wedstrijden. Ja, je wil natuurlijk niet een speler zijn voor de breedte. Maarja, er staat daar wel een wereldspits in Robert Lewandowski. Dus dan moet je naar een andere positie. Ansu Fati is volgens mij ook geblesseerd." Presentator Bas van Veenendaal geeft aan dat Lewandowski drie duels geschorst is, waardoor er wellicht speeltijd lonkt voor Memphis.

Memphis Depay niet genoeg voor de Europese top ?? Ruud Gullit en Jan van Halst trekken de pijnlijke conclusie ??#ZiggoSport #VoetbalCafé pic.twitter.com/vGIkPfPTYD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2023

"Oké, daarvoor heb je hem misschien dan nodig", vult Gullit aan. Van Halst verwacht echter niet dat Xavi gelijk aan Memphis denkt als vervanger van Lewandowski. "Ze spelen met Ferran Torres in de spits, dat zegt al alles. Kunnen we concluderen dat Memphis tekort komt voor de absolute Europese top?" Gullit is het in ieder geval eens met die stelling. "Ja, dat is zeker. Bij Manchester United is het niet gelukt en nu dit weer. Hij denkt waarschijnlijk van zichzelf dat hij dat wel is, maar dan moet je dat wel laten zien", krijgt de Oranje-international mee als advies.

Memphis is niet blij met de houding van Barcelona, meldde SPORT onlangs. De aanvaller uit Moordrecht heeft in de gaten dat hij in het restant van het seizoen niet hoeft te rekenen op veel speeltijd, maar heeft ook geen zin om tegen de voorwaarden van de Catalaanse club te vertrekken. Dat zou namelijk betekenen dat Memphis veel geld misloopt.

Barcelona wil meewerken aan een winters vertrek van de Oranje-international, maar wel op eigen voorwaarden. Zo zou Memphis, die tot medio 2023 vastligt in Spotify Camp Nou, transfervrij weg mogen als hij zijn recht op het salaris van het laatste half jaar laat schieten. Dat schrijft SPORT. Dat plan is echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de voormalig PSV'er. Memphis blijft liever een half jaar bij Barcelona zonder te spelen dan dat hem zijn salaris wordt afgenomen.