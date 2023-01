Unibet: een odd van 5.60 (!) voor de openingsgoal van Cody Gakpo!

Zaterdag, 7 januari 2023 om 13:45 • Rian Rosendaal

Voor Liverpool begint het bekeravontuur zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen het kwakkelende Wolverhampton Wanderers. De fans van de thuisclub wachten op het officiële debuut van Cody Gakpo, die vorige maand werd overgenomen van PSV. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup op Anfield.

Manager Jürgen Klopp kreeg vrijdagmiddag slecht nieuws vanuit de ziekenboeg. Virgil van Dijk is in het slechtste geval een maand uit de roulatie met een hamstringblessure. De robuuste verdediger liep de kwetsuur op in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Brentford van maandag. De Duitse trainer kan ook al niet beschikken over Diogo Jota en Luis Díaz, waardoor voor Gakpo een basisplaats lonkt tegen the Wolves.

Julen Lopetegui kent een behoorlijk goede start als manager van Wolverhampton Wanderers. Na de WK-break werd de kwartfinale van de EFL Cup bereikt en met 1-2 gewonnen van Everton. Manchester United bleek met 0-1 te sterk, maar tegen Aston Villa werd een verdienstelijk punt gepakt: 1-1. Een bekerstunt tegen Liverpool kan het tegen degradatie vechtende Wolverhampton een geweldige boost geven.

De kans is dus groot dat Gakpo zaterdagavond aan de aftrap verschijnt op Anfield. Klopp is in ieder geval zeer tevreden over de eerste week van de Nederlandse aanvaller op het trainingsveld. De manager zal de miljoenenaankoop echter wel rustig willen brengen. De ontmoeting in het Engelse bekertoernooi begint zaterdag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

