‘Martínez staat voor nieuwe klus als bondscoach bij Europese grootmacht’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:05

Roberto Martínez heeft opnieuw de mogelijkheid om als bondscoach aan de slag te gaan. De 49-jarige oefenmeester, die na het WK werd ontslagen bij de Belgische nationale ploeg, is in beeld om Fernando Santos op te volgen bij Portugal, schrijft The Telegraph. Laatstgenoemde werd eveneens ontslagen na een teleurstellend verlopen wereldkampioenschap. Eerder werd de naam van José Mourinho al in verband gebracht met een bondscoachschap bij Portugal.

Martínez werd in 2016 aangesteld als bondscoach van België als opvolger van Marc Wilmots. De Spanjaard wist zich vervolgens te kwalificeren voor de WK's van 2018 en 2022 en het EK van 2020. Het lukte hem echter niet om met de zogeheten Gouden Generatie tot grote successen te komen. In Rusland werden de Rode Duivels derde, tijdens het EK bleek latere kampioen Italië te sterk. Afgelopen WK wist België niet eens door de groepsfase te komen en eindigde het als derde in de poule achter Marokko en Kroatië.

Het heeft er echter niet toe geleid dat Martínez niet meer goed in de markt ligt. De voormalig manager van Everton en Wigan Athletic is volgens The Telegraph op de radar verschenen bij de Portugese bond. Voor Portugal was in Qatar de kwartfinale het eindstation, waarna Santos zijn congé kreeg. Al snel ging de naam van Mourinho rond in zijn geboorteland, maar the Special One beschikt bij AS Roma nog over een contract tot medio 2024.

Met Martínez als bondscoach zou Portugal breken met een traditie. Tot op heden werd het land uitsluitend gecoacht door Portugese of Braziliaanse bondscoaches. Martínez gaf na zijn ontslag bij de Belgische bond te kennen eerst een moment van bezinning te willen. "Waarschijnlijk wil ik eerst wat rusten bij mijn familie als mijn contract bij de Belgische voetbalbond is afgelopen. Maar in principe zijn er vanaf januari gesprekken mogelijk", aldus de Spaanse keuzeheer.