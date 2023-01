El Ghazi vervangt Gakpo bij PSV; Branthwaite krijgt voorkeur boven Ramalho

Zaterdag, 7 januari 2023 om 19:45 • Wessel Antes • Laatste update: 20:02

Ruud van Nistelrooij kiest door de terugkeer van Noni Madueke voor een middenveld met Joey Veerman én Xavi Simons, zo blijkt uit de opstelling van PSV voor het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam. Érick Gutiérrez is daardoor, zoals wel vaker is voorgekomen in het verleden, opnieuw het kind van de rekening in Eindhoven. Achterin kiest Van Nistelrooij verrassend genoeg voor Jarrad Branthwaite, wat ten koste gaat van André Ramalho. Voorin vervangt Anwar El Ghazi de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo.

Onder de lat staat zoals gewoonlijk Walter Benítez, die tijdens de oefenzege op AC Milan (3-0) zijn doel wist schoon te houden. Jordan Teze krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Phillipp Mwene, die in het laatste duel voor de WK-onderbreking (thuis tegen AZ, 0-1 nederlaag) nog kon rekenen op een basisplaats. Branthwaite en Armando Obispo vormen het centrale duo, terwijl Philipp Max de linksback van dienst is. PSV moet het zaterdag nog altijd doen zonder Olivier Boscagli en Mauro Júnior, die inmiddels wel op de weg terug zijn na slepende blessures.

Op het middenveld verdwijnt Gutiérrez uit de basiself van de Eindhovenaren. Door de terugkeer van Madueke als rechtsbuiten gaat Simons op 10 spelen, waardoor Veerman in zijn favoriete rol als 8 mag aantreden. Ibrahim Sangaré moet op het middenveld voor de controle zorgen. Voorin spelen Madueke en El Ghazi als buitenspelers naast aanvalsleider en aanvoerder Luuk de Jong.

Sparta kan vanavond vanwege blessures geen beroep doen op sleutelspelers Jonathan de Guzmán (kuit) en Younes Namli (knie). Trainer Maurice Steijn kiest daardoor noodgedwongen voor een minder ervaren middenveld met Joshua Kitolano, Jeremy van Mullem en Arno Verschueren. Het duel tussen de nummers drie en zes van de Eredivisie staat onder leiding van arbiter Sander van Eijk. De aftrap wordt om 21.00 uur genomen in het Philips Stadion. De wedstrijd tussen PSV en Sparta is live te zien op ESPN 1.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Madueke, De Jong, El Ghazi.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Micha Pinto; Van Mullem, Verschueren, Kitolano; Mijnans, Lauritsen, Van Crooij.