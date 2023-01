Roy Keane schrikt van United: ‘Alsof hij er een paar gedronken had’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 11:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:18

Manchester United wist zich vrijdagavond ten koste van Everton te verzekeren van de volgende ronde in de FA Cup. Voor David de Gea werd het echter een avond met een zure nasmaak. De Spaanse goalie ging bij de gelijkmaker van the Toffees opzichtig in de fout door de bal bij de eerste paal door zijn benen te laten glippen. Conor Coady profiteerde dankbaar van de ketser en kon eenvoudig afronden. Roy Keane zei dat het leek alsof De Gea 'er een paar' gedronken had voor de wedstrijd.

United schoot uit de startblokken tegen Everton en kwam al in de vierde minuut op voorsprong via Antony, die een voorzet van Marcus Rashford binnengleed bij de tweede paal. Een blunder van De Gea zorgde er echter voor dat de stand na een kwartier gelijk werd. De Spaanse doelman leek geen rekening meer te houden met een voorzet van Neal Maupay en liet de bal op knullige wijze door de benen rollen. Coady was er vervolgens als de kippen bij om voor de gelijkmaker aan te tekenen. Keane heeft de flater van De Gea met verbijstering aanschouwt.

De Gea reageert niet adequaat op de voorzet en ziet de bal in het net verdwijnen. De stand is weer gelijk ??#ZiggoSport #MNUEVE #FACup pic.twitter.com/CaMRQ9iJSj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2023

"Luister, het is een schokkende fout van een internationale doelman", aldus Keane in de rust bij ITV. "Het lijkt wel alsof hij een paar drankjes heeft gedronken. Hij weet niet wat hij moet doen, een verschrikkelijke misser." Keane vergeleek de fout met de slapstick-komedie in de Britse filmserie 'Carry On'. Mede-analist Ian Wright was het roerend met zijn collega eens. "We hebben het hier over een keeper die nog niet zo lang geleden een van de beste was met zijn voeten. Ik weet niet wat er is gebeurd."

De ketser werd De Gea uiteindelijk niet fataal, daar United in de tweede helft opnieuw de leiding greep door een eigen doelpunt van Coady. Rashford tekende in de blessuretijd voor het slotakkoord met zijn vijfde treffer in de laatste vijf duels. Dinsdagavond wacht voor United het EFL Cup-duel met Charlton Athletic, waarna op 14 januari de Premier League wordt hervat. Op Old Trafford is dan stadsgenoot Manchester City de tegenstander. De voorsprong van the Citizens bedraagt vier punten.