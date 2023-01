Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij vindt vervanger voor Gakpo

Zaterdag, 7 januari 2023 om 11:31 • Wessel Antes • Laatste update: 11:57

Anwar El Ghazi is in het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam de vervanger van Cody Gakpo bij PSV, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van het Eindhovens Dagblad. Journalist Rik Elfrink, die deze formatie steevast voorspelt, denkt verder dat Ruud van Nistelrooij door de terugkeer van Noni Madueke kiest voor een middenveld met Joey Veerman én Xavi Simons. Daardoor moet Érick Gutiérrez zaterdagavond genoegen nemen met een rol als wisselspeler.

Achterin krijgt Jordan Teze op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Phillipp Mwene, die in het laatste Eredivisie-duel voor de WK-onderbreking nog kon rekenen op een basisplaats. In die wedstrijd ging PSV in eigen huis met 0-1 onderuit tegen AZ door een vroege goal van Vangelis Pavlidis. Verder lijkt Van Nistelrooij zijn defensie niet te wijzigen ten opzichte van dat duel. Tijdens de geboekte oefenzege op AC Milan (3-0) hield de oefenmeester met de vermoedelijke defensie nog de nul.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld verdwijnt Gutiérrez waarschijnlijk uit de basiself van de Eindhovenaren. Door de terugkeer van Madueke als rechtsbuiten gaat Simons op 10 spelen, waardoor Veerman in zijn favoriete rol als 8 mag spelen. Ibrahim Sangaré moet op het middenveld voor de controle zorgen. Guus Til, die als basisspeler tegen Milan nog trefzeker was, neemt naast Gutiérrez plaats op de bank.

Voorin spelen Madueke en El Ghazi als buitenspelers naast aanvalsleider en aanvoerder Luuk de Jong. El Ghazi zal dus tijdelijk als opvolger gelden voor de naar Liverpool vertrokken Gakpo. Over het vervangen van de Oranje-international liet Van Nistelrooij zich tijdens de voorbereidende persconferentie nog uit. “We moeten nu de kwaliteiten die we hebben zo goed mogelijk benutten.” PSV is overigens nog wel op zoek naar aanvallende versterkingen.

Tegenstander Sparta moet het in Eindhoven doen zonder belangrijke schakels Jonathan de Guzmán en Younes Namli. Het duel tussen de nummers drie en zes van de Eredivisie staat onder leiding van arbiter Sander van Eijk. De aftrap wordt om 21.00 uur genomen in het Philips Stadion. De wedstrijd tussen PSV en Sparta is live te zien op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Madueke, De Jong, El Ghazi.

Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Kitolano, Verschueren, Van Mullem; Mijnans, Lauritsen, Van Crooij.