‘Gewilde Arne Slot geniet interesse vanuit Duitsland en Engeland’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:26

Feyenoord begint zondag met een lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht aan de hervatting van de Eredivisie. De trotse koploper heeft een gat van drie punten naar achtervolgers Ajax en PSV, maar weet dat het een lange weg te gaan heeft in de jacht op de landstitel. Zeker met het wegvallen van drijvende krachten Quinten Timber en Gernot Trauner zijn de kansen op een nieuwe landstitel niet vergroot. De goede eerste seizoenshelft is trainer Arne Slot op interesse komen te staan van clubs uit Duitsland en Engeland, zo weet De Telegraaf.

Slot levert sinds zijn komst van AZ uitstekend werk bij Feyenoord en slaagde er afgelopen jaar in om de finale van de Conference League te bereiken. In de Eredivisie streden de Rotterdammers lang mee om het kampioenschap, maar bleken Ajax en PSV te sterk. Dit seizoen moet een nieuwe gooi naar het landskampioenschap worden gedaan. Feyenoord is met 33 punten uit 14 wedstrijden als winterkampioen het jaar uitgegaan, maar rekent zich allerminst rijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het goede spel is ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. Trainer Arne Slot is op de radar verschenen bij verschillende clubs in het buitenland. "Bij sommige Engelse en Duitse clubs wordt nu al met grote interesse gekeken naar de wijze waarop hij Feyenoord laat voetballen en iedereen weet dat hij daarin de komende seizoenen ook geen concessies zal doen", schrijft Marcel van der Kraan. "Zelfs niet als het materiaal op enig moment ontoereikend zou zijn. Het maakt hem meer dan interessant."

Slot heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2025. Afgelopen zomer werd de verbintenis van de 44-jarige Bergentheimer opengebroken, nadat Feyenoord eerder al een optie in het contract lichtte. Slot begon als jeugdtrainer bij PEC Zwolle, om vervolgens via SC Cambuur en AZ in 2021 bij Feyenoord terecht te komen. Toen de clubleiding van AZ hoogte kreeg van de gesprekken tussen Feyenoord en Slot, besloten zij het contract met de oefenmeester meteen te ontbinden. Vorig seizoen kreeg Slot de Rinus Michels Award uitgereikt voor beste trainer in de Eredivisie.