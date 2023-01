Lucratieve transfer van Ronaldo roert Van Hanegem tot tranen: ‘Triest toch?’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 09:58 • Wessel Antes • Laatste update: 10:38

Willem van Hanegem baalt van het nieuwe lucratieve avontuur dat Cristiano Ronaldo is aangegaan bij Al-Nassr, zo laat hij weten in de AD Willem & Wessel-podcast. De 78-jarige voetballegende vindt het vooral jammer dat de Portugees allerlei idealistische redenen bedenkt voor zijn overstap, terwijl het volgens de Kromme enkel om het financiële plaatje gaat. Door de transfer moet Van Hanegem denken aan de kloof tussen arm en rijk op de wereld, wat hem in het gesprek zichtbaar raakt.

Ronaldo gaf na zijn transfer naar Al-Nassr aan dat hij het ook doet om het voetbal in Saudi-Arabië te ontwikkelen. Daarnaast zou de superster de voetballende vrouwen in het land willen helpen. Van Hanegem vindt de praatjes van Ronaldo klinkklare onzin. “Had hij het nou voor een paar duizend euro per jaar gedaan, dan had ik dat mooi gevonden. Dan zou hij de mensen daar echt helpen. Nu helpt hij ze vooral van het geld af.”

?? Willem van Hanegem raakt ontroerd als hij in de nieuwe podcast praat over Cristiano Ronaldo en nadenkt over een gesprek dat hij hoorde tussen twee oude vrouwen. Hij voelde hun armoede: 'En Ronaldo heeft al alles wat zijn hartje begeert. Triest toch?'https://t.co/RPeBqNO1rP pic.twitter.com/aAd5WlEh9u — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) January 6, 2023

Ronaldo gaat bij de vermogende club naar verluidt meer dan tweehonderd miljoen euro per jaar verdienen. Geld dat hij helemaal niet weer nodig heeft, concludeert Van Hanegem. “Ronaldo heeft al alles wat zijn hartje begeert. En dan dit... Die gasten mogen van mij zoveel verdienen als ze willen, maar laat ze, zeker in deze tijd, ook eens om zich heen kijken.” Daarmee kaart Van Hanegem een probleem aan dat hem zichtbaar emotioneert: armoede.

Middels een anekdote vertelt De Kromme in tranen hoe hij het wereldwijde probleem ook in Nederland nog dagelijks ervaart. “Ik kocht deze week in een winkel wat citroenen en toen hoorde ik voor me twee oude vrouwen klagen over hoe duur alles was. In hun mandje lag zo’n goedkope, in elkaar gedraaide worst.” Het raakt Van Hanegem dat deze problemen er zijn. “Triest toch? Die oude mensen verdienen onze zorg. Ze hebben dit land opgebouwd, maar niemand heeft het daar nog over. Het is alleen maar ik, ik en nog eens ik.”