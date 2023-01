Wim Kieft laakt houding van Ajax-fans: ‘Dat valt niet goed te plaatsen’

Zaterdag, 7 januari 2023 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:39

Wim Kieft heeft een groot deel van zijn column in De Telegraaf geweid aan het vertrek van Daley Blind bij Ajax. De verdediger annex middenvelder verraste vriend en vijand door transfervrij te tekenen bij Bayern München, nadat zijn contract kort voor de jaarwisseling werd ontbonden bij Ajax. Kieft snapt niet dat de Ajax-fans die Blind in het verleden uitfloten, nu partij kiezen voor de naar Bayern München vertrokken routinier.

"Het Ajax-publiek kiest nu heel erg partij voor Blind. Dat valt te begrijpen, maar diezelfde fans hebben zich in het verleden altijd heel kritisch naar Blind toe uitgelaten", stelt de columnist. "Dat viel niet goed te plaatsen. Blind is een speler uit de eigen jeugd en altijd een echte Ajax-speler geweest. Een verdediger moet zeker bij Ajax specifieke kwaliteiten aan de bal hebben en die had en heeft Blind. Dat hij puur verdedigend weleens een steekje laat vallen, is bij Blind inherent aan zijn kwaliteiten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kieft vermoedt dat Blind nog van grote waarde gaat zijn voor Bayern. De Oranje-international heeft voor een halfjaar getekend en liet daarmee de interesse van Real Sociedad en Royal Antwerp links liggen. Begrijpelijk, vindt Kieft. "Bayern is veel mooier dan Real Sociedad of Antwerp. In Spanje kom je in een geweldige competitie terecht, maar je speelt bij Sociedad, niet een van de topteams. Over België maar niet te spreken. Wat heb je daar als Daley Blind te zoeken, in die competitie en bij die club? Bayern is een ploeg die nog offensiever dan Ajax speelt. Hij gaat ongetwijfeld nog van waarde zijn."

Volgens Kieft wordt het interessant om te zien hoe Owen Wijndal omgaat met het vertrek van zijn grootste concurrent. De voormalig AZ'er krijgt van Alfred Schreuder nu het volledige vertrouwen en mag het laten zien op de linksbackpositie. "Hij zal door het publiek continu worden vergeleken met de vertrokken Blind. Hoe gaat Wijndal daarmee om? Kruipt hij weg, is hij bang voor die druk of vindt hij de vrijheid van spelen zoals bij AZ? Afhankelijk daarvan maakt Wijndal kans om te slagen bij Ajax of faalt hij", aldus Kieft. "Bij AZ was hij een goede offensieve back, die speelde met vertrouwen en flair. Weliswaar is hij geconfronteerd met blessures bij Ajax, maar dat spelplezier, het genieten zoals in Alkmaar, heeft hij in Amsterdam nog niet laten zien."