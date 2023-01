Het talent van Liverpool dat Jürgen Klopp alleen nog met ‘wow’ kan omschrijven

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar Stefan Bajcetic, die binnen zijn club Liverpool wordt gezien als een van de slimste aankopen van de afgelopen jaren.

Maar weinig mensen riepen boe of bah toen Liverpool in februari 2021 ene Stefan Bajcetic van Celta de Vigo overnam. En ook toen de achttienjarige op Boxing Day zijn eerste doelpunt voor de A-selectie van the Reds deed noteren, bleef het nog betrekkelijk stil in de media. Op Anfield wisten ze op dat moment al beter. Liverpool had voor 250.000 euro de deal van de eeuw gesloten.

Dat merkten ook Jürgen Klopp en Pepijn Lijnders, toen ze de middenvelder annex centrale verdediger in november 2021 voor het eerst lieten meetrainen met Liverpool 1. Bajcetic wekte verbazing met de kalmte en volwassenheid in zijn spel, gezien zijn nog prille leeftijd. “Jürgen zei meteen dat hij onze nieuwe nummer 6 zou kunnen worden. Ik was zo blij, want daar waren we al tijden naar op zoek”, liet Lijnders optekenen in zijn boek Intensity, een vertelling over het Liverpool van afgelopen jaargang.

Een jaar later nemen de loftuitingen voor Bajcetic in rap tempo toe. ‘Wow’, luidde de enige volstaande omschrijving voor Klopp, toen hij de groeibriljant eind december op de training in actie zag. Vier dagen later maakte Bajcetic terstond zijn eerste doelpunt voor Liverpool 1. Twee minuten nadat hij voor aanvoerder Jordan Henderson binnen de lijnen was gekomen, chipte Bajcetic de bal kunstig over Aston Villa-goalie Robin Olsen heen, en tikte het slotakkoord binnen van een afgetekende 1-3 overwinning op Villa Park.

Voor Alex Otero is Bajcetic’ opmars geen verrassing. De huidige coördinator van Celta de Vigo’s jeugdopleiding (en voormalig coach van Bajcetic bij de Onder 12 van de club) zag van meet af aan al dat de Spaans-Servische middenvelder een speciaal geval was. “Hij was altijd al een speler van hoog niveau”, zegt Otero in gesprek met GOAL. “Het was helder dat hij de meest indrukwekkende van zijn leeftijdscategorie was. En wat ook heel belangrijk is, is dat iedereen van zijn teamgenoten en de werknemers bij de club hem graag mocht. We hoopten dat hij tot de elite van Celta zou gaan behoren, maar begrijpen ook dat we niet konden opboksen tegen het aanbod van Liverpool.”

Bij los Celestes doorliep de zoon van oud-prof Srdan Bajcetic de ranken afwisselend tussen de posities van nummer 6 en centrale verdediger. Met zijn enorme balvastheid, indrukwekkende fysiek en buitengewone timing leek het een kwestie van tijd voordat de grote jongens langs zouden komen in Galicië. Dat gebeurde in de winter van 2020. Opgejaagd door de naderende Brexit-regels meldden diverse Britse topclubs zich bij Celta voor diens oogappel. Liverpool won de binnenlandse strijd van Manchester United en Chelsea, terwijl het in Spanje onder meer Valencia, Atlético Madrid en Sevilla zijn hielen liet zien. Naar Otero's woorden trokken the Reds aan het langste eind omdat Bajcetic’ familie ervan overtuigd was dat ze goed met jonge spelers omsprongen.

Bajcetic belandde in de Onder 16 van The Academy, maar maakte nog voor het eind van het seizoen 2020/21 de overstap naar de Onder 18. Ook daar sprong hij er weer met kop en schouders bovenuit. In twee maanden werkte Bajcetic zich op naar het beloftenelftal – totdat een rugblessure zijn bliksemontwikkeling tijdelijk halt toeriep. Hij was echter weer op tijd fit voor de voorbereiding op het lopende seizoen. Klopp wist wat Bajcetic in huis had en gooide hem voor de leeuwen tegen onder meer Manchester United, Crystal Palace en RB Leipzig. Hoewel Liverpool over het geheel van die oefenwedstrijden een wisselvallige indruk maakte, manifesteerde Bajcetic zich juist wél als betrouwbaar. En betrouwbaarheid is precies waaraan het Klopps equipe nog altijd ontbreekt.

Bajcetic in duel met Ajacied Mohammed Kudus (oktober 2022). Ook zijn Champions League-debuut maakte Bajcetic tegen Ajax, ruim een maand eerder.

Liverpool is dit seizoen vooralsnog namelijk geen schim van wat het de vorige jaren was. Het won weliswaar de Community Shield en bekerde probleemloos door in de Champions League; het ligt ook al uit de EFL Cup en worstelt erop los in competitieverband. Koploper Arsenal staat al zestien punten los van de Liverpudlians en het hoogst haalbare lijkt momenteel een plek bij de eerste vier. De huidige nummer zes van de Premier League weekte in de jacht daarop Cody Gakpo al los bij PSV, maar menig analist betoogt dat het juist het middenveld is waar Liverpools euvel zit.

De ontwikkeling van Bajcetic komt daarom als geroepen voor Klopp. Met routinier Fabinho als leermeester kan de tiener weleens de revelatie van het seizoen worden. Fabinho zelf vertelde na Bajcetic’ kerstgoal dat het hele team nu al veel vertrouwen in de benjamin van de selectie heeft, en alles wijst erop dat hij nog genoeg kansen gaat krijgen. Wie weet heeft de missing link van Liverpool nog geen tweehonderdste deel van Gakpo's transfersom gekost.