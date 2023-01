‘Edwin van der Sar heeft hem verteld dat hij beslist niet weg mag bij Ajax’

Jay Gorter kan nog altijd rekenen op het vertrouwen van de technische leiding. De reservedoelman van Ajax, die door de komst van Gerónimo Rulli verder is weggezakt in de pikorde, staat niet op de nominatie om definitief te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Gorter moet naast Rulli ook Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg voor zich dulden bij Ajax, maar lijkt dus niet te mogen vertrekken.

Door de komst van Rulli lijken de kansen op speeltijd voor Gorter definitief verkeken bij Ajax. De reservegoalie is momenteel vierde doelman en mag verhuurd worden. Een definitief vertrek behoort niet tot de opties. "Het is de bedoeling dat hij verhuurd gaat worden", aldus Verweij. "Edwin van der Sar heeft in een gesprek met hem aangegeven dat ze hem beslist niet kwijt willen. Ze zien wel toekomst in hem. Dat is logisch, want het is een Nederlandse jongen. Wellicht kunnen ze hem ergens anders ervaring laten opdoen."

Gorter heeft nog een contract tot 2025 bij Ajax. De doelman kwam in de zomer van 2021 voor zo'n één miljoen euro over van Go Ahead Eagles, waar hij in 37 competitieduels liefst 25 keer de nul wist te houden. Gorter werd rustig gebracht en maakte in zijn eerste jaar vooral zijn opwachting in het beloftenteam. Bij zijn ultieme kans in de hoofdmacht, in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, ging het echter hopeloos mis. Gorter ging meermaals opzichtig in de fout en hoefde daarna niet meer te rekenen op het vertrouwen van Alfred Schreuder.

Van der Sar ziet nog wel toekomst in de geboren Amsterdammer en zou Gorter het liefst stallen bij een club op het hoogste niveau. Ajax heeft met Rulli een nieuwe eerste doelman in huis gehaald, al komt de competitiewedstrijd tegen NEC nog te vroeg voor de dertigjarige Argentijn. Pasveer schuift door in de pikorde en wordt de nieuwe tweede doelman, terwijl Stekelenburg als derde doelman fungeert. Rulli zette vrijdag zijn handtekening onder een meerjarig contract en moet een einde maken aan de keepersproblemen voor Schreuder.