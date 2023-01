Kenneth Perez onder vuur na ijskoude reactie op emotionele Michal Sadílek

Vrijdag, 6 januari 2023 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:09

Kenneth Perez leek zich vrijdagavond totaal niet te hebben voorbereid op een rentree van Michal Sadílek. De analist van ESPN reageerde na afloop van de wedstrijd FC Twente - FC Emmen (2-0) ijskoud op de emotionele terugkeer van Sadílek. De middenvelder miste bijna de hele eerste seizoenshelft, dacht zelfs aan stoppen en luisterde vrijdag zijn rentree op met een prachtig doelpunt. "Wat is daar mooi aan?", vraagt Perez opvallend genoeg aan presentatrice Fresia Cousiño Arias.

Sadílek was al sinds eind augustus niet meer in actie gekomen voor FC Twente. De 23-jarige Tsjech kreeg last van oorsuizen en vreesde bij momenten voor het einde van zijn carrière. Na maanden van onzekerheid trad er echter herstel op en zo kon Sadílek in december terugkeren in een oefenwedstrijd. Zijn officiële rentree luisterde de voormalig PSV'er vrijdag op met een prachtig geplaatst schot van zestien meter, waarmee hij de wedstrijd tegen Emmen besliste.

Michal Sadílek overwoog te stoppen, maar scoort vanavond na maandenlange afwezigheid voor @fctwente. Alle emoties komen los ???? pic.twitter.com/y027sQyQfu — ESPN NL (@ESPNnl) January 6, 2023

Fresia wil direct na de wedstrijd met Perez doorpraten over Sadílek, wat haar betreft logischerwijs 'hét verhaal van de wedstrijd'. "Wat is er met hem? Hij maakt een mooie goal?", vraagt Perez verbaasd. De Deen lijkt niet op de hoogte van de langdurige afwezigheid en de oorproblemen van Sadílek. "Hij heeft er lang uitgelegen", legt Fresia daarom uit. "Hij is sinds eind augustus geblesseerd geweest. Dan vind jij dit niet mooi?"

"Wat is daar mooi aan?", luidt de ijskoude reactie van Perez. Fresia probeert nogmaals: "Als iemand de hele seizoenshelft moet toekijken, en dan nu scoort, dat is toch mooi? Je ziet toch wat eruit komt, qua emotie?" Dan pas valt het kwartje bij Perez. "Was het daarom, dat hij...? Ik dacht dat er iets ernstigs was gebeurd. Met zijn familie, of zo." Fresia geeft het op: "Laat maar, ik heb aan jou ook geen goeie, om zoiets aan te vragen." Kijkers van ESPN reageren via social media stomverbaasd en geïrriteerd op de woorden van de analist. "Kunnen ze die Perez niet van de buis afhalen? Absoluut niet de kennis van spelers", is een van de reacties op Twitter.

Reactie van Sadílek

Dan komt Sadílek voor de camera bij de voetbalzender, zonder dat hij het voorafgaande gesprek heeft gehoord. "Al mijn emoties van de afgelopen vier maanden kwamen eruit", zegt de middenvelder. "Het was een hele moeilijke periode voor mij. Dankzij deze supporters en mijn teamgenoten kon ik terugkomen. Ik ben heel blij met hoe het is gegaan. Ik ben alle mensen die me geholpen hebben enorm dankbaar."

Sadílek ging het afgelopen halfjaar door een hel, legt hij uit. "Het was heel lastig. Ik sliep slecht, ik voelde me niet fijn. Ik ben een paar keer hier bij wedstrijden gaan kijken, om te kijken hoe ik op het geluid reageer. De reactie was slecht: ik had hoofdpijn, elk geluid was pijnlijk voor me. Ik ben nu langzaam aan het wennen aan alle geluiden, dat is positief. Het komt goed."