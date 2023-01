Paris Saint-Germain zweet zonder absolute sterren maar bekert toch verder

Vrijdag, 6 januari 2023 om 23:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:44

Paris Saint-Germain heeft zich na een moeizame avond alsnog bij de laatste 32 van de Coupe de France weten te voegen. Trainer Christophe Galtier liet vele sterren thuis, onder wie Neymar, Lionel Messi en Kylian Mbappé. De koploper van de Ligue 1 had die grote namen uiteindelijk ook niet nodig, al bood derdeklasser Chateauroux knap tegenstand. Hugo Ekitike zag zijn openingstreffer nog in de eerste helft ongedaan gemaakt worden, maar via Carlos Soler en Juan Bernat trokken de hoofdstedelingen alsnog aan het langste eind: 1-3.

Al na amper twee minuten spelen kreeg PSG de eerste grote kans van de wedstrijd, maar via Ekitike kon de score nog niet geopend worden. PSG domineerde zoals verwacht, had balbezit en dwong de thuisploeg tot fouten. Na zestien minuten spelen forceerde de Parijzenaren de voorsprong. Ekitike zocht met buitenkant rechts de verre hoek en zag zijn schot via de binnenkant van de paal tegen het net slaan: 0-1. PSG domineerde in het vervolg van de eerste helft, maar moest toch toezien hoe Chateauroux op gelijke hoogte kwam via Thio Ntolla, die scoorde op aangeven van Nolan Roux: 1-1.

Na rust bood Chateauroux meer tegenstand en dat leidde tot kansen aan beide kanten. Galtier besloot routine nodig te hebben en bracht de Spanjaarden Fabián Ruiz en Sergio Ramos binnen de lijnen. De wedstrijd werd intenser en beide ploegen bleken aan elkaar gewaagd. PSG trapte het gaspedaal in de slotfase daarom nog eens extra in en dat leidde een klein kwartier voor tijd tot de voorsprong. Een goede voorzet van Vitinha kwam bij de tweede paal terecht, waar Soler uiteindelijk simpel kon binnentikken.

Chateauroux kwam die klap niet meer te boven en in blessuretijd maakte PSG aan alle illusies een einde. Vitinha stuitte eerst nog op doelman Paul Delecroix, die in de daaropvolgende aanval alsnog moest vissen. Ruiz bereikte aan de linkerkant van het strafschopgebied Bernat, waarna de Spanjaard zijn harde schot in de verre hoek zag belanden: 1-3.