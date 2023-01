Rashford ontpopt zich opnieuw tot grote uitblinker; ook Antony pikt graantje mee

Vrijdag, 6 januari 2023 om 22:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:15

Manchester United heeft de vierde ronde van de FA Cup bereikt. Op het eigen Old Trafford was de ploeg van manager Erik ten Hag aan de hand van Marcus Rashford met 3-1 te sterk voor Everton. Antony zette de thuisploeg al vroeg op voorsprong, waarna Conor Coady na een fout van David de Gea voor de gelijkmaker tekende. Diezelfde Coady was aan het begin van de tweede helft de schlemiel door een eigen doelpunt te maken, waarna Rashford het duel in de blessuretijd vanaf de stip besliste.

Ten Hag koos ervoor om met onder meer Antony en Tyrell Malacia in de basis te starten. Ook de tegen Bournemouth (3-0 winst) geblesseerd uitgevallen Anthony Martial begon gewoon in de basis, evenals de buitengewoon productieve Marcus Rashford. Lisandro Martínez moest het doen met een plek op de reservebank. Bij Everton, dat afgelopen week met liefst 1-4 onderuitging tegen Brighton & Hove Albion, koos manager Frank Lampard voor vier andere namen in de basis. Demerai Gray, die voor het enige doelpunt tekende tegen Brighton, behield wel zijn basisplaats.

In de aantrekkelijke eerste helft kwam United al vroeg op voorsprong. Rashford kreeg de bal aan de linkerkant van het veld, versnelde en vond Antony voor het doel: 1-0. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, want tien minuten later stond het alweer gelijk: vlak nadat Gray de paal had geraakt, liet De Gea een voorzet van Neal Maupay knullig door zijn benen gaan. Coady was er als de kippen bij en tikte de 1-1 binnen. In het restant van de eerste helft kreeg vooral United kansen op de 2-1, maar Martial (redding Jordan Pickford en geblokt schot), Antony (geblokt schot), Rashford (redding Pickford) en Christian Eriksen (schot over) hadden het geluk niet aan hun zijde.

?????? De Gea reageert niet adequaat op de voorzet en ziet de bal in het net verdwijnen. De stand is weer gelijk ??#ZiggoSport #MNUEVE #FACup pic.twitter.com/CaMRQ9iJSj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2023

In de tweede helft kreeg United loon naar werken, en opnieuw stond Rashford aan de basis van het doelpunt. De Engelsman legde de bal hard en laag terug vanaf de achterlijn, waarna Coady deze keer zijn eigen keeper passeerde: 2-1. In de fase daarna was zowel Antony als Bruno Fernandes dicht bij de 3-1, maar beide keren bracht Pickford redding. Ook Everton liet zich zien: een poging van Séamus Coleman werd gestopt door De Gea en Raphaël Varane voorkwam dat Vitaliy Mykolenko de rebound kon benutten.

Een kwartier voor tijd leken de bezoekers dan toch op gelijke hoogte te komen, toen invaller Dominic Calvert-Lewin een voorzet van Gray benutte. Er was echter buitenspel aan voorafgegaan, waardoor de treffer niet doorging. In de blessuretijd was Everton via Gray opnieuw dicht bij de 2-2, maar deze keer redde De Gea weer. In de absolute blessuretijd kreeg United een strafschop na een overtreding van Ben Godfrey op Alejandro Garnacho. Rashford bleef koel vanaf elf meter en verzekerde the Red Devils zo van de zevende overwinning op rij in alle competities.